Covid-19 in India: कोरोना वायरस संक्रमण के बीच दिल्ली के हॉस्पिटलों में मेडिकल ऑक्सीजन की बढ़ती मांग के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्ष वर्धन (Union Health Minister Dr Harsh Vardhan) ने बुधवार (21 अप्रैल, 2021) को अहम जानकारी दी. उन्होंने ट्वीट कर बताया कि दिल्ली के कई हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के लिए ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया है. Also Read - राजस्‍थान सरकार का बड़ा फैसला- प्राइवेट हॉस्पिटल में 50 प्रतिशत बिस्तर कोरोना संक्रमितों के लिए आरक्षित

उन्होंने कहा कि केंद्र ने अब दिल्ली का 378 मीट्रिक टन प्रतिदिन का कोटा बढ़ाकर 480 मीट्रिक टन कर दिया है. हर्ष वर्धन ने आश्वासन दिया कि केंद्र संकट की इस घड़ी में राज्यों को हर संभव मदद मुहैया करा रहा है. Also Read - गुजरात के डीसा शहर में ऑक्सीजन की कमी, कोरोना संक्रमितों मरीजों की जान गई

केंद्र सरकार ने इसके अलावा कई राज्यों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए उनका भी ऑक्सीजन कोटा बढ़ाया है. इनमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, यूपी, पंजाब, आंध्र प्रदेश, और उत्तराखंड शामिल हैं. केंद्र के मुताबिक महाराष्ट्र को जहां पहले 1646 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिलता अब उसे बढ़ाकर 1661 मीट्रिक टन प्रतिदिन किया गया है.

यहां देखें किस राज्यों का कितना कोटा बढ़ाया गया-

#Oxygen demand & supply is being monitored round the clock

To address the exponential spike in demand, Centre has increased quota of Oxygen for:

♦️Maharashtra

♦️MP

♦️Haryana

♦️Punjab

♦️AP

♦️Uttarakhand

♦️Delhi@PMOIndia @MoHFW_INDIA #Unite2FightCorona pic.twitter.com/Cvm4EBqtq2

— Dr Harsh Vardhan (@drharshvardhan) April 21, 2021