नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा पर रविवार को गहरी चिंता जताते हुए कहा कि लोकसभा चुनावों के बाद भी हिंसा राज्य सरकार की नाकामी लगती है. ममता बनर्जी सरकार को दिए परामर्श में गृह मंत्रालय ने उससे कानून व्यवस्था, शांति और सार्वजनिक अमन बनाए रखने को कहा. परामर्श में कहा गया है, “यह सुनिश्चित कराने की सख्त सलाह दी जाती है कि कानून-व्यवस्था, शांति और सार्वजनिक सद्भाव बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं.”

बता दें कि यह परामर्श ऐसे समय में जारी किया गया है, जब इसके एक दिन पूर्व शनिवार को उत्तर 24 परगना जिले में चुनाव बाद हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई. इसके पहले भी हिंसक घटनाएं हुई थीं, जिसमें बीजेपी और सत्ताधारी टीएमसी के लोग शामिल थे. इस परामर्श के बाद अगर पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा पर कमी नहीं आती है तो ममता सरकार की मुश्‍किलें बढ़ सकती है.

