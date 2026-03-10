By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
गैस की जमाखोरी करने वालों पर चलेगा कानून का हंटर, दर्ज होगा मुकदमा, जानें कितना लगेगा जुर्माना
Gas hoarding ESMA act: ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते संघर्ष के चलते दुनिया भर में एलपीजी (LPG) आपूर्ति बाधित हो रही है. केंद्र सरकार ने इस गंभीर स्थिति को संभालने के लिए एस्मा कानून (ESMA Act)और आवश्यक वस्तु अधिनियम (EC Act) को लागू किया है.
ESMA act on LPG: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का सीधा असर अब भारतीय रसोई और कमर्शियल सेक्टर पर दिखने लगा है. ईरान और इजरायल के बीच छिड़ी जंग की वजह से होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) जैसे अहम व्यापारिक मार्ग प्रभावित हुए हैं. इस व्यापारिक मार्ग से भारत सबसे ज्यादा तेल और गैस आयात करता है. स्ट्रेट ऑफ होर्मूज के बाधित रहने तक गैस सिलेंडर की आपूर्ति में किसी तरह की बाधाएं उत्पन्न ना हो तो सरकार ने गैस की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए सख्त रुख अपनाया है. आइये जानते हैं कि भारत सरकार ने क्या नियम लागू किए हैं…
क्यों लागू किया गया एस्मा और ईसी एक्ट?
भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का लगभग 55-60 प्रतिशत हिस्सा आयात करता है. सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों से आने वाली गैस का मार्ग बाधित होने से कमर्शियल गैस सिलेंडरों की भारी किल्लत देखी जा रही है. मार्केट में पैनिक की स्थिति ना हो इसलिए सरकार ने तेल रिफाइनरियों को निर्देश दिया है कि वे घरेलू स्तर पर एलपीजी का उत्पादन अधिकतम सीमा तक बढ़ाएं. वहीं, कालाबाजारी पर रोक लगाने और संकट की स्थिति में कुछ लोग गैस सिलेंडरों को ऊंचे दामों पर बेचने के लिए छिपाकर रख लेते हैं. इस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को रोकने के लिए केन्द्र सरकार ने वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) लागू किया गया है.
जमाखोरी करने पर क्या होगी कार्रवाई?
यदि कोई व्यक्ति या डीलर गैस सिलेंडरों की अवैध जमाखोरी करते हुए पकड़ा जाता है, तो इसे आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आपराधिक मामला दर्ज होगा, जिसमें 3 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है. वहीं, पकड़े गए सामान की कीमत के आधार पर भारी आर्थिक दंड यानि जुर्माना लगाया जा सकता है. वहीं, इस कानून के अनुसार, गैस एजेंसियों या डीलरों द्वारा ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर उनका व्यापारिक लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया जाएगा.
कमर्शियल सेक्टर में गतिरोध
पश्चिम एशिया में संघर्ष के चलते सबसे ज्यादा असर होटल, रेस्टोरेंट और इंडस्ट्री पर पड़ा है. चेन्नई, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में कमर्शियल गैस की कमी के कारण कई होटलों का कामकाज ठप्प होने की कगार पर है. सरकार फिलहाल घरेलू रसोई गैस (Domestic LPG) की आपूर्ति को प्राथमिकता दे रही है ताकि आम जनता को परेशानी न हो.
भारत की वर्तमान स्थिति
भारत के गैस बाजार की वर्तमान स्थिति पर नजर डालें तो वित्त वर्ष 2024-25 में कुल खपत लगभग 3.13 करोड़ टन रहने का अनुमान है, जबकि इसके मुकाबले घरेलू उत्पादन केवल 1.28 करोड़ टन तक ही सीमित है. भारत अपनी जरूरतों के लिए लगभग 85-90 प्रतिशत आयात पर निर्भर है जो मुख्य रूप से सऊदी अरब और उसके पड़ोसी देशों से आता है. चूंकि हमारी पूरी सप्लाई चेन अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों पर टिकी हुई है, इसलिए सरकार एस्मा के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सीधे अपने कंट्रोल में रख रही है ताकि भविष्य में कोई भी आवश्यक सेवा पूरी तरह बाधित न हो सके.
जाते-जाते बता दें कि गैस संकट से निपटने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है. इन स्थिति में आम नागरिकों और व्यापारियों से अपेक्षित है कि वे घबराहट में आकर गैस का स्टॉक करने के चक्कर में परेशान ना होएं.
