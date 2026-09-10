Article 371K से लद्दाख को मिलेगा सुरक्षा कवच, समझिए केंद्र के इस कदम में क्या-क्या बदल जाएगा

सरकार ने केंद्र ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को विशेष संवैधानिक सुरक्षा देने के लिए संविधान में नया Article 371(K) जोड़ने का प्रस्ताव रखा है. इसे लद्दाख की लंबे समय से चली आ रही मांगों को लेकर एक अहम कदम माना जा रहा है. केंद्र की ओर से प्रस्तावित Article 371(K) का उद्देश्य लद्दाख के लिए उसकी परिस्थितियों के हिसाब से विशेष संवैधानिक सुरक्षा तैयार करना है. लद्दाख की भौगोलिक स्थिति, जनसांख्यिकी, संस्कृति और पर्यावरण को देखते हुए स्थानीय लोगों की जमीन, रोजगार और सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं. हालांकि, इस प्रस्ताव के बावजूद बातचीत के कई सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे अभी पूरी तरह सुलझे नहीं हैं. खास तौर पर राज्य का दर्जा, स्थानीय लोगों के अधिकार और विधायी शक्तियों को लेकर तस्वीर अभी साफ नहीं है.
दरअसल, 5 अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था. इसके बाद से ही यहां के कई स्थानीय संगठनों की मांग रही है कि लद्दाख की जमीन, रोजगार, संस्कृति और प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय लोगों के अधिकारों को संवैधानिक सुरक्षा मिलनी चाहिए.
यह मौजूदा Article 371 के तहत मिलने वाली अलग-अलग राज्यों की विशेष व्यवस्थाओं जैसा एक प्रावधान होगा, लेकिन इसका अंतिम स्वरूप लद्दाख की जरूरतों के हिसाब से तय किया जाएगा. यानी इसे सीधे किसी दूसरे राज्य के मॉडल की कॉपी के तौर पर नहीं देखा जा रहा है.
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लद्दाख के प्रमुख संगठनों Leh Apex Body (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटि अलायंस(KDA) की मांगों में राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करना प्रमुख मुद्दे रहे हैं. स्थानीय नेताओं का तर्क रहा है कि लद्दाख की अलग सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान और संवेदनशील इकोसिस्टम को देखते हुए सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था पर्याप्त नहीं है.
लद्दाख के नेता लंबे समय से छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग करते रहे हैं. संविधान की छठी अनुसूची फिलहाल पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त परिषदों की व्यवस्था करती है. इन परिषदों को स्थानीय स्तर पर जमीन, जंगल, संस्कृति और दूसरे विषयों पर कुछ विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियां मिलती हैं.
लद्दाख के संगठनों की मांग रही है कि इसी तरह की संवैधानिक सुरक्षा उन्हें भी दी जाए. हालांकि, केंद्र अब लद्दाख के लिए अलग मॉडल यानी Article 371(K) के जरिए सुरक्षा देने की दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा है.
Article 371(K) का प्रस्ताव अपने आप में लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के बराबर नहीं है. लद्दाख फिलहाल केंद्र शासित प्रदेश है और राज्य का दर्जा उसकी अलग मांग है. केंद्र और लद्दाख के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत में लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और स्थानीय शासन को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई है. ताजा बातचीत में केंद्र की ओर से एक ऐसे चुने हुए UT-स्तरीय निकाय की बात सामने आई है. इसे जमीन, संस्कृति, भाषा, जंगल, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों जैसे विषयों पर विधायी अधिकार दिए जा सकते हैं.
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Article 371(K) का प्रस्ताव महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी इसे अंतिम समाधान नहीं माना जा सकता. सबसे बड़ा सवाल यह है कि नए संवैधानिक प्रावधान के तहत स्थानीय प्रतिनिधियों को वास्तविक तौर पर कितनी शक्तियां मिलेंगी.
जमीन: स्थानीय जमीन को बाहरी लोगों से किस स्तर तक सुरक्षित किया जाएगा, यह अहम मुद्दा है.
रोजगार: स्थानीय युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों और रोजगार के अवसरों में कितनी सुरक्षा मिलेगी, इस पर भी स्पष्टता जरूरी है.
प्राकृतिक संसाधन: जंगल, पानी, खनिज और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय संस्थाओं की भूमिका कितनी होगी, यह भी बातचीत का हिस्सा है.
विधायी शक्तियां: अगर नया निर्वाचित निकाय बनाया जाता है तो उसके पास कितनी वास्तविक विधायी शक्ति होगी, यह सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक है.
राज्य का दर्जा: लद्दाख के कई संगठन अब भी पूर्ण राज्य का दर्जा चाहते हैं. Article 371(K) इस मांग का विकल्प है या उसके साथ-साथ कोई अलग व्यवस्था बनेगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है.
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