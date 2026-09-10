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Article 371K से लद्दाख को मिलेगा सुरक्षा कवच, समझिए केंद्र के इस कदम में क्या-क्या बदल जाएगा

ताजा बातचीत को निश्चित तौर पर एक संभावित सफलता के तौर पर देखा जा रहा है. लंबे समय से चले आ रहे गतिरोध के बीच केंद्र का Article 371(K) जैसे संवैधानिक प्रावधान पर विचार करना महत्वपूर्ण संकेत है.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: September 10, 2026, 5:40 PM IST
Article 371K से लद्दाख को मिलेगा सुरक्षा कवच, समझिए केंद्र के इस कदम में क्या-क्या बदल जाएगा
5 अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था. (ANI)

सरकार ने केंद्र ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को विशेष संवैधानिक सुरक्षा देने के लिए संविधान में नया Article 371(K) जोड़ने का प्रस्ताव रखा है. इसे लद्दाख की लंबे समय से चली आ रही मांगों को लेकर एक अहम कदम माना जा रहा है. केंद्र की ओर से प्रस्तावित Article 371(K) का उद्देश्य लद्दाख के लिए उसकी परिस्थितियों के हिसाब से विशेष संवैधानिक सुरक्षा तैयार करना है. लद्दाख की भौगोलिक स्थिति, जनसांख्यिकी, संस्कृति और पर्यावरण को देखते हुए स्थानीय लोगों की जमीन, रोजगार और सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं. हालांकि, इस प्रस्ताव के बावजूद बातचीत के कई सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे अभी पूरी तरह सुलझे नहीं हैं. खास तौर पर राज्य का दर्जा, स्थानीय लोगों के अधिकार और विधायी शक्तियों को लेकर तस्वीर अभी साफ नहीं है.

दरअसल, 5 अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था. इसके बाद से ही यहां के कई स्थानीय संगठनों की मांग रही है कि लद्दाख की जमीन, रोजगार, संस्कृति और प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय लोगों के अधिकारों को संवैधानिक सुरक्षा मिलनी चाहिए.

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Article 371(K) क्या है?

यह मौजूदा Article 371 के तहत मिलने वाली अलग-अलग राज्यों की विशेष व्यवस्थाओं जैसा एक प्रावधान होगा, लेकिन इसका अंतिम स्वरूप लद्दाख की जरूरतों के हिसाब से तय किया जाएगा. यानी इसे सीधे किसी दूसरे राज्य के मॉडल की कॉपी के तौर पर नहीं देखा जा रहा है.

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आखिर लद्दाख को इसकी जरूरत क्यों पड़ी?

लद्दाख के प्रमुख संगठनों Leh Apex Body (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटि अलायंस(KDA) की मांगों में राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करना प्रमुख मुद्दे रहे हैं. स्थानीय नेताओं का तर्क रहा है कि लद्दाख की अलग सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान और संवेदनशील इकोसिस्टम को देखते हुए सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था पर्याप्त नहीं है.

छठी अनुसूची की मांग क्यों महत्वपूर्ण है?

लद्दाख के नेता लंबे समय से छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग करते रहे हैं. संविधान की छठी अनुसूची फिलहाल पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त परिषदों की व्यवस्था करती है. इन परिषदों को स्थानीय स्तर पर जमीन, जंगल, संस्कृति और दूसरे विषयों पर कुछ विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियां मिलती हैं.

लद्दाख के संगठनों की मांग रही है कि इसी तरह की संवैधानिक सुरक्षा उन्हें भी दी जाए. हालांकि, केंद्र अब लद्दाख के लिए अलग मॉडल यानी Article 371(K) के जरिए सुरक्षा देने की दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा है.

क्या Article 371(K) से लद्दाख को राज्य का दर्जा मिल जाएगा?

Article 371(K) का प्रस्ताव अपने आप में लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के बराबर नहीं है. लद्दाख फिलहाल केंद्र शासित प्रदेश है और राज्य का दर्जा उसकी अलग मांग है. केंद्र और लद्दाख के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत में लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और स्थानीय शासन को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई है. ताजा बातचीत में केंद्र की ओर से एक ऐसे चुने हुए UT-स्तरीय निकाय की बात सामने आई है. इसे जमीन, संस्कृति, भाषा, जंगल, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों जैसे विषयों पर विधायी अधिकार दिए जा सकते हैं.

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Article 371(K) से लद्दाख में क्या-क्या बदलेगा?

  • Article 371(K) के जरिए लद्दाख के लिए एक अलग संवैधानिक व्यवस्था बनाई जाएगी, ताकि वहां के स्थानीय हितों, संस्कृति और पहचान की सुरक्षा हो सके.
  • लद्दाख में एक संघीय शासित स्तर की सीधे निर्वाचित गवर्निंग बॉडी बनाने का प्रस्ताव है. यानी स्थानीय लोगों को प्रशासन में ज्यादा प्रत्यक्ष भागीदारी मिलेगी.
  • प्रस्तावित संस्था को जमीन से जुड़े मामलों में कानून बनाने की शक्ति देने की बात है. इससे लद्दाख की जमीन और स्थानीय हितों की सुरक्षा मजबूत हो सकती है.
  • नई व्यवस्था में संस्कृति और भाषा से जुड़े मामलों पर भी निर्वाचित संस्था को विधायी अधिकार दिए जाने का प्रस्ताव है. इसका उद्देश्य लद्दाख की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करना है.
  • प्रस्ताव में वन, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े विषयों पर भी स्थानीय निर्वाचित संस्था को कानून बनाने की शक्ति देने की बात कही गई है.
  • 2019 के बाद लद्दाख में जमीन, रोजगार, जनसांख्यिकी और सांस्कृतिक पहचान को लेकर चिंताएं बढ़ी थीं. Article 371(K) का उद्देश्य इन्हीं स्थानीय हितों को संवैधानिक सुरक्षा देना है.
  • सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रस्तावित संस्था को कार्यपालिका की शक्तियां, बजट और वित्तीय अधिकार, योजना और कानून-व्यवस्था पर कितना नियंत्रण मिलेगा, यह अभी तय नहीं है. इसलिए फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि लद्दाख को कितनी वास्तविक स्वायत्तता मिलेगी.

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किन मुद्दों पर अभी भी पेच फंसा है?

Article 371(K) का प्रस्ताव महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी इसे अंतिम समाधान नहीं माना जा सकता. सबसे बड़ा सवाल यह है कि नए संवैधानिक प्रावधान के तहत स्थानीय प्रतिनिधियों को वास्तविक तौर पर कितनी शक्तियां मिलेंगी.

जमीन: स्थानीय जमीन को बाहरी लोगों से किस स्तर तक सुरक्षित किया जाएगा, यह अहम मुद्दा है.

रोजगार: स्थानीय युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों और रोजगार के अवसरों में कितनी सुरक्षा मिलेगी, इस पर भी स्पष्टता जरूरी है.

प्राकृतिक संसाधन: जंगल, पानी, खनिज और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय संस्थाओं की भूमिका कितनी होगी, यह भी बातचीत का हिस्सा है.

विधायी शक्तियां: अगर नया निर्वाचित निकाय बनाया जाता है तो उसके पास कितनी वास्तविक विधायी शक्ति होगी, यह सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक है.

राज्य का दर्जा: लद्दाख के कई संगठन अब भी पूर्ण राज्य का दर्जा चाहते हैं. Article 371(K) इस मांग का विकल्प है या उसके साथ-साथ कोई अलग व्यवस्था बनेगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है.

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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