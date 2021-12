Omicron in India: केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोरोना वायरस (Coronavirus) की रोकथाम के लिए आवश्यक उपाय करने को कहा है. केंद्र सरकार ने आदेश दिया है कि वह स्थानीय और जिला प्रशासन के स्तर पर स्थिति के अनुसार रोकथाम के उपाय अपनाएं. केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) की ओर से सोमवार को जारी किए गए दिशानिर्देशों में राज्यों से कहा गया है कि वह वायरस की रोकथाम के लिए इस त्योहारी सीजन में जरूरी हो तो स्थानीय स्तर पर आवश्यक प्रतिबंध लगाए. गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस के नए और बेहद संक्रामक वेरिएंट ओमीक्रोन (Omicron) को लेकर राज्यों को यह दिशा-निर्देश दिए हैं.Also Read - Omicron Spread In The World: दुनिया भर में ओमिक्रॉन के फैलते ही कोविड -19 मामले के टूटने लगे रिकॉर्ड

गृह सचिव अजय भल्ला (Ajay Bhalla) ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखी चिट्ठी में कहा, ‘कई राज्यों में अब भी डेल्टा वेरिएंट की उपस्थिति और अब ओमीक्रोन के बढ़ते प्रकोप के चलते हमें स्थानीय और विशिष्ट स्तरों पर अधिक दूरदर्शिता डाटा एनालिसिस, तेजी से और समयानुकूल निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करना होगा, ताकि संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगाया जा सके.’ Also Read - Omicron Night Curfew: दिल्ली में आज से लगेगा नाइट कर्फ्यू, जानें कहां है पाबंदी, कहां मिलेगी छूट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट के प्रति सतर्क और सावधान रहने की चेतावनी दी है. इसी के अनुसार गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को सावधानी बरतने की सलाह दी है और उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि हर लिहाज से उच्च स्तर की सतर्कता बनी रहे. Also Read - Omicron को लेकर न्यूयॉर्क से आई डराने वाली खबर, अस्पतालों में भर्ती होने वाले 50 फीसद मरीजों की उम्र 5 साल से कम

इस आदेश में कहा गया है, ‘मैं दोहराना चाहता हूं कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सभी सावधानियों का पालन करें और सुरक्षा में किसी तरह की कोई ढिलाई न बरतें.’ इस आदेश में आगे कहा गया है, ‘स्थानीय और जिला प्रशासन मानक ढांचे और स्थिति के आकलन के आधार पर तुरंत उचित रोकथाम के उपाय करे. इस त्योहारी सीजन में राज्य सरकारें भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जरूरत के अनुसार स्थानीय स्तर पर प्रतिबंद लगाने पर विचार कर सकती हैं.’

देश में ओमीक्रोन संक्रमण 15 राज्यों में फैल चुका है, इसके कुल मामले 600 के करीब पहुंच गए हैं. ऐसे में इस बेहद संक्रामक वेरिएंट को लेकर सभी चिंतित हैं. क्रिसमस के बाद नए साल पर लोग पार्टियों का आयोजन करते हैं और बहुत से लोग घूमने-फिरने जाते हैं, ऐसे में ओमीक्रोन की रफ्तार पर ब्रेक लगाना सरकारों के लिए एक बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है.