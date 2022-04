नई दिल्ली : कोरोना (Coronavirus) की रफ्तार एक बार फिर चिंता की लकीरें बढ़ा रही है. दैनिक मामले जो कुछ दिन पहले 800 से नीचे आ गए थे, वह एक बार फिर 2000 से ऊपर पहुंच गए हैं. ठीक होकर घर लौटने वालों की संख्या संक्रमण के दैनिक मामलों से कम है. कोरोना से मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है. दिल्ली-एनसीआर सहित देश के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों में कोविड19 के मामले तेजी से बढ़े हैं, ऐसे में केंद्र सरकार ने दिल्ली के अलावा चार राज्यों को कोविड19 का प्रसार रोकने के लिए कार्रवाई करने को कहा है.Also Read - दिल्ली में कोरोना के मामलों में फिर बड़ा उछाल, बीते 24 घंटे में 632 नए केस; आज DDMA की अहम बैठक में पाबंदियों पर फैसला!

केंद्र सरकार ने दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और मिजोरम को कोरोना संक्रमण के कहीं भी हो रहे प्रसार को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखने और चिंता वाले क्षेत्रों में जरूरत पड़ने पर पहले से ही कदम उठाने के सुझाव दिए हैं.

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने मंगवार को एक पत्र में दिल्ली और चार राज्यों को 'जांच, पहचान, इलाज, टीकाकरण और कोविड उपयुक्त व्यवहार के पालन' की पांच सूत्रीय रणनीति का पालन करने की सलाह दी. साथ ही पत्र में भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मास्क पहनने पर विशेष जोर दिया गया है.

#COVID19 | Union Health Secretary Rajesh Bhushan writes to Haryana, Uttar Pradesh, Delhi, Maharashtra, and Mizoram on the increasing positivity rate and cases pic.twitter.com/vHqZUCObi4

