कोविड के बढ़ते मामलों पर केंद्र अलर्ट, महाराष्ट्र-गुजरात समेत 6 राज्यों को खत लिखकर कही यह बात 

Coronavirus Update: देश के कुछ राज्यों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट मोड में आ गई है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक को खत लिखकर कड़ी निगरानी रखने को कहा है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने खत लिखकर कहा कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीटमेंट और टीकाकरण की रणनीति का पालन करें. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किये गए अपडेट के मुताबकि, बीते चार महीने के बाद गुरुवार को एक दिन में 700 से अधिक कोविड मामले दर्ज किए गए. इससे देश में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 4,623 हो गई.

Union Health and Family Welfare Ministry writes letter to Maharashtra, Gujarat, Telangana, Tamil Nadu, Kerala and Karnataka to follow a five-fold strategy of test, track, treat and vaccinations as these states witness a rise in Covid-19 cases. — ANI (@ANI) March 16, 2023