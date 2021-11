Omicron Threats, Centre Revises Guidelines For International travellers, कोरोना वायरस के नए और तेजी से फैलने की संभावना वाले वारि‍यंट ओमीक्रोन के दुनिया के कई देशों में फैलने के खतरे के बीच केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने आज रविवार को दिनभर चली आपात मीटिंगों के बाद विदेशों से आने वाले यात्र‍ियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी है. केंद्रीय मंत्रालय ने इसमें दो तरह की देशों के यात्र‍ियों का वर्गीकरण किया है. कोरोना वायरस के अधिक संक्रामक संभाव्य स्वरूप ‘ओमीक्रोन’ वाले जोखिम वालें 14 देशों के यात्र‍ियों के लिए गाइडलाइंस जारी की है, जबकि अन्‍य देशों से आने वाले यात्र‍ियों के लिए गाइडलाइंस जारी की है.Also Read - Omicron के स्पाइक प्रोटीन में क्षेत्र में 30 से अधिक Mutations मिले, एम्‍स चीफ ने कहीं ये अहम बातें

स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, ‘जोखिम वाले देशों’ (countries at-risk) से आने वाले यात्रियों को आने के बाद कोविड टेस्‍ट कराना होगा और एयरपोर्ट पर रिजल्‍ट्स के लिए इंतजार करना होगा. अगर उनका टेस्‍ट निगेटिव आया तो उन्‍हें 7 दिन के लिए होम क्‍वारंटीन होना होगा. इसके 8 दिन बाद फिर से टेस्‍ट कराना होगा और यदि टेस्‍ट निगेटिव रहा तो अगले 7 दिन यानि एक हफ्ते तक उन्‍हें खुद को मॉनिटर करना होगा. Also Read - Omicron Variant का खतरा: केंद्र सरकार ने की हाई लेवल मीटिंग, इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर निर्णय की फि‍र समीक्षा कर सकता है भारत

As per Health Ministry’s guidelines, travellers from ‘countries at-risk’ will need to take COVID test post arrival & wait for results at airport

If tested negative they’ll follow, home quarantine for 7 days. Re-test on 8th day & if negative, further self-monitor for next 7 days pic.twitter.com/LQakAisNQ4

