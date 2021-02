Chakka Jam in Delhi: आज शनिवार को कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने देशभर में चक्का जाम की घोषणा की थी. तीन घंटे तक चलने वाले चक्का जाम को दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में किसानों द्वारा स्थगित कर दिया गया था. राष्ट्रीय राजधानी में किसानों के चक्का जाम न करने के बावजूद पुलिस प्रशासन की तरफ से आज संवेदनशील इलाकों सहित पूरे दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे. इस बात की जानकारी दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने दी. Also Read - Made in India Corona Vaccines: विदेश मंत्री जयशंकर बोले- भारत निर्मित टीके का इंतजार 25 देश कर रहे हैं

दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि किसानों के द्वारा दिल्ली में चक्का जाम न करने की बात कही गई लेकिन 26 जनवरी की हिंसा से सबक लेते हुए पुलिस की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए. दिल्ली पुलिस के पीआरओ चिन्मय बिस्वाल ने जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में जहां किसान भारी मात्रा में आज इकट्ठे हुए थे वहां भारी मात्रा में किसानों की तैनाती की गई है. Also Read - Chakka Jaam Viral Video: जब 'चक्का जाम' के दौरान फंस गई एंबुलेंस, प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक्टर हटाकर बनाया रास्ता

उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ ऐसे इनपुट थे कि कुछ जगहों पर कुछ लोग घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं वहां लोगों की सुरक्षा के लिए निरोधक भी लगाए गए हैं. उन्होंने बताया कि कुछ लोग शहीदी पार्क पहुंचे हुए थे जिन्हें वापस कर दिया गया. एक जानकारी के अनुसार प्रदर्शन करने के लिए शनिवार को मध्य दिल्ली के शहीदी पार्क के पास 50 व्यक्तियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. Also Read - Chakka Jam: तीन घंटे तक देश में कई जगहों पर हुआ चक्का जाम, राकेश टिकैत ने कहा- अक्टूबर तक चलेगा आंदोलन

Wherever we had inputs that some groups or people can execute some incidents (during #ChakkaJam), preventive detentions were made in public interest. Some people had reached Shaheedi Park. They were removed from the road so that traffic movement could resume: Delhi Police PRO pic.twitter.com/5gPJOuZAKj

— ANI (@ANI) February 6, 2021