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उत्तराखंड के चमोली में टनल धंसी, हादसे के बाद कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका

उत्तराखंड के चमोली में पीपलकोटी की निर्माणाधीन टनल अचानक धंस गई. हादसे के समय अंदर मजदूर मौजूद थे। कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है.

Written by: Rishabh Kumar Edited by: Rishabh Kumar
Published: August 13, 2026, 8:34 PM IST
उत्तराखंड के चमोली में टनल धंसी, हादसे के बाद कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका

उत्तराखंड के चमोली जिले में एक बड़ा हादसा सामने आया है. पीपलकोटी में THDC जल विद्युत परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग अचानक धंस गई. हादसे के समय टनल के अंदर कई मजदूर काम कर रहे थे. सुरंग धंसने के बाद उनके अंदर फंसे होने की आशंका जताई जा रही है. घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया. हादसा कैसे हुआ और टनल के अंदर कितने मजदूर मौजूद थे, इसकी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है. फिलहाल सबसे बड़ी चिंता अंदर फंसे मजदूरों को लेकर है. राहत और बचाव अभियान से जुड़ी जानकारी का इंतजार किया जा रहा है. आगे की स्थिति पर सभी की नजर बनी हुई है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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