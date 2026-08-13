उत्तराखंड के चमोली में टनल धंसी, हादसे के बाद कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका

उत्तराखंड के चमोली जिले में एक बड़ा हादसा सामने आया है. पीपलकोटी में THDC जल विद्युत परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग अचानक धंस गई. हादसे के समय टनल के अंदर कई मजदूर काम कर रहे थे. सुरंग धंसने के बाद उनके अंदर फंसे होने की आशंका जताई जा रही है. घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया. हादसा कैसे हुआ और टनल के अंदर कितने मजदूर मौजूद थे, इसकी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है. फिलहाल सबसे बड़ी चिंता अंदर फंसे मजदूरों को लेकर है. राहत और बचाव अभियान से जुड़ी जानकारी का इंतजार किया जा रहा है. आगे की स्थिति पर सभी की नजर बनी हुई है.