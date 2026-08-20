राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस: SIT रिपोर्ट के बाद चंपत राय ने शेयर किया लेटर, पूर्व IAS नृपेंद्र मिश्रा पर लगाए संगीन आरोप

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में SIT अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंप चुकी है. इसमें राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा का नाम नहीं है. बाकी 8 आरोपी पहले ही जेल में हैं. SIT से क्लीन चिट मिलने के बाद चंपत राय ने गुरुवार (20 अगस्त) को एक लेटर जारी किया. 9 पन्नों के इस लेटर में उन्होंने मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष और पूर्व IAS अधिकारी नृपेंद्र मिश्र की भूमिका को लेकर कई दावे किए हैं.
चंपत राय ने चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद 26 जून को महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया था. 6 जुलाई को इस्तीफा मंजूर हुआ. 7 जुलाई को उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए पहला लेटर जारी किया था. तब राय ने कहा था कि SIT की रिपोर्ट आने के बाद हर बात का खुलासा करेंगे.
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चंपत राय बिजनौर के नगीना कस्बे के सरायमीर मोहल्ले के रहने वाले हैं. उनके पिता रामेश्वर जीवन के शुरुआती दिनों से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सदस्य थे. चंपत राय अपने 10 भाई-बहनों में दूसरे नंबर पर हैं.उन्होंने केमेस्ट्री में पोस्ट-ग्रेजुएशन किया है. कुछ समय तक बिजनौर के धामपुर में RSM डिग्री कॉलेज में केमिस्ट्री पढ़ा भी चुके हैं. बाद में वे पूरी तरह सामाजिक और धार्मिक कामों से जुड़ गए. उन्होंने लंबे समय तक विश्व हिंदू परिषद में सक्रिय भूमिका निभाई.
चंपत भगवान राम की सेवा में ऐसे लगे कि उन्होंने शादी भी नहीं की. उन्होंने पूरा जीवन राम मंदिर के लिए लगा था. लोग प्यार से उन्हें रामलला का पटवारी भी कहते हैं. चंपत राय ने बाद में RSS ज्वॉइन कर लिया. वो 1975 में आपातकाल के दौरान 18 महीने जेल में रह चुके हैं. जेल से छूटने के बाद उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और संघ के प्रचारक बन गए.
यूपी के गृह विभाग ने रिपोर्ट राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास को सौंपी है. इसे राम मंदिर ट्रस्ट की 2 सितंबर को होने वाली बैठक में रखा जाएगा. ट्रस्ट ने ही उत्तर प्रदेश सरकार से चढ़ावा चोरी की SIT जांच का अनुरोध किया था.
SIT ने 23 जून को प्राइमरी रिपोर्ट सौंपी थी.
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