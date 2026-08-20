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राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस: SIT रिपोर्ट के बाद चंपत राय ने शेयर किया लेटर, पूर्व IAS नृपेंद्र मिश्रा पर लगाए संगीन आरोप

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी. इसमें चंपत राय, डॉ. अनिल मिश्रा समेत अन्य बड़े पदाधिकारियों के नाम नहीं हैं.

Written by: Anjali Karmakar
Published: August 20, 2026, 7:48 PM IST
राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस: SIT रिपोर्ट के बाद चंपत राय ने शेयर किया लेटर, पूर्व IAS नृपेंद्र मिश्रा पर लगाए संगीन आरोप
सरकार ने साल 2020 में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया. चंपत राय को ट्रस्ट का महासचिव बनाया गया था. (PTI)
  • राम मंदिर से 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की हुई चोरी
  • मंदिर ट्रस्ट में 14 सदस्य, चंपत-अनिल का इस्तीफा
  • SIT की रिपोर्ट पर 8 लोगों को किया गया गिरफ्तार
  • CJM कोर्ट ने आरोपियों को 14 दिन के लिए भेजा जेल

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में SIT अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंप चुकी है. इसमें राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा का नाम नहीं है. बाकी 8 आरोपी पहले ही जेल में हैं. SIT से क्लीन चिट मिलने के बाद चंपत राय ने गुरुवार (20 अगस्त) को एक लेटर जारी किया. 9 पन्नों के इस लेटर में उन्होंने मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष और पूर्व IAS अधिकारी नृपेंद्र मिश्र की भूमिका को लेकर कई दावे किए हैं.

चंपत राय ने चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद 26 जून को महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया था. 6 जुलाई को इस्तीफा मंजूर हुआ. 7 जुलाई को उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए पहला लेटर जारी किया था. तब राय ने कहा था कि SIT की रिपोर्ट आने के बाद हर बात का खुलासा करेंगे.

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नृपेंद्र मिश्र की भूमिका पर उठाए सवाल

  • न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, चंपत राय ने कहा, “राम मंदिर निर्माण के लिए बने ट्रस्ट में 15 ट्रस्टी थे. नृपेंद्र मिश्र को निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया था.”
  • चंपत राय ने कहा कि मिश्र के सुझाव पर लार्सन एंड टूब्रो (L&T) को मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी दी गई. मंदिर के डिजाइन और निर्माण से जुड़े काम के लिए नोएडा की डिजाइन एसोसिएट फर्म को सिलेक्ट किया गया था.
  • अपने लेटर में चंपत राय ने लिखा- “नृपेंद्र मिश्र ने निर्माण समिति में अपनी पसंद के लोगों को शामिल किया. इनमें से कुछ लोग 6 साल के दौरान केवल एक-दो बार ही अयोध्या आए.”
  • चंपत राय ने कहा कि मंदिर निर्माण से जुड़े फैसले समिति की बैठकों में लिए जाते थे, लेकिन कई मामलों में बाद में बदलाव किए गए. नृपेंद्र मिश्र के फैसलों को प्राथमिकता दी गई.
  • राय ने ये भी बताया कि मंदिर ट्रस्ट के बैंक अकाउंट में चेकबुक का इस्तेमाल नहीं होता. पेमेंट बैंक ट्रांसफर के जरिए होते हैं. कैश पेमेंट नहीं किया जाता. ट्रस्ट के खाते SBI, PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा में हैं.
  • उन्होंने ये भी दावा किया कि ट्रस्ट के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का इंटर्नल और वैलिड ऑडिट कराया जाता है. दिल्ली की फर्म वी. शंकर अय्यर ये ऑडिट करती है.

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कौन हैं चंपत राय?

चंपत राय बिजनौर के नगीना कस्बे के सरायमीर मोहल्ले के रहने वाले हैं. उनके पिता रामेश्वर जीवन के शुरुआती दिनों से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सदस्य थे. चंपत राय अपने 10 भाई-बहनों में दूसरे नंबर पर हैं.उन्होंने केमेस्ट्री में पोस्ट-ग्रेजुएशन किया है. कुछ समय तक बिजनौर के धामपुर में RSM डिग्री कॉलेज में केमिस्ट्री पढ़ा भी चुके हैं. बाद में वे पूरी तरह सामाजिक और धार्मिक कामों से जुड़ गए. उन्होंने लंबे समय तक विश्व हिंदू परिषद में सक्रिय भूमिका निभाई.

राम की सेवा के लिए नहीं की शादी

चंपत भगवान राम की सेवा में ऐसे लगे कि उन्होंने शादी भी नहीं की. उन्होंने पूरा जीवन राम मंदिर के लिए लगा था. लोग प्यार से उन्हें रामलला का पटवारी भी कहते हैं. चंपत राय ने बाद में RSS ज्वॉइन कर लिया. वो 1975 में आपातकाल के दौरान 18 महीने जेल में रह चुके हैं. जेल से छूटने के बाद उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और संघ के प्रचारक बन गए.

2 सितंबर को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में रखी जाएगी रिपोर्ट

यूपी के गृह विभाग ने रिपोर्ट राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास को सौंपी है. इसे राम मंदिर ट्रस्ट की 2 सितंबर को होने वाली बैठक में रखा जाएगा. ट्रस्ट ने ही उत्तर प्रदेश सरकार से चढ़ावा चोरी की SIT जांच का अनुरोध किया था.
SIT ने 23 जून को प्राइमरी रिपोर्ट सौंपी थी.

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में दर्ज हुई पहली FIR, ट्रस्ट ने की थी शिकायत

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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