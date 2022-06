Champawat By-Election 2022 Results LIVE Updates: उत्तराखंड के चंपावत विधानसभा उपचुनाव के बाद आज वोटों की गिनती हुई जिसके बाद आज ही उपचुनाव के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं. चंपावत के पंचायत भवन में वोटों की गिनती आज सुबह आठ बजे से शुरू हो रही थी. कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए थे. इस सीट के लिए आज होनेवाली जीत-हार पर सबकी निगाहें टिकी रहीं, वजह ये रही कि सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज जीतना जरूरी था, तो वहीं कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी की प्रतिष्ठा भी आज दांव पर लगी थी. किसकी हुई जीत किसकी हार….Also Read - Champawat By-Election 2022 Updates: निर्मला गहतोड़ी ने भाजपा पर लगाया आरोप, बैठ गईं है धरने पर

अपनी जीत पर सीएम धामी ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक दिन है. मैं चंपावत की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे अपना समर्थन दिया.

Champawat | BJP workers celebrate as Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami leads from Champawat assembly seat with 54,121 votes

CM shows a victory sign as trends indicate a win in key bypoll pic.twitter.com/jZ64wESUVq

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 3, 2022