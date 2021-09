Chandan Mitra passed away late last night in Delhi : पूर्व राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ पत्रकार चंदन मित्रा का 65 साल की उम्र में कल देर रात दिल्ली में निधन हो गया है. उनके बेटे कुषाण मित्रा ने इस बारे में पुष्टि की है.उनके बेटे कुषाण ने अपने ट्वीट किया, “चूंकि यह पहले से ही बाहर है, पिताजी का कल देर रात निधन हो गया. वह कुछ समय से बीमार थे.”Also Read - Weather Update: दिल्‍ली-NCR में आज भी हो रही जमकर बारिश, सड़कों पर पानी भरा, कई मार्ग बंद

बता दें कि कुछ समय से बीमार चल रहे संपादक- पूर्व राज्‍यसभा चंदन मित्रा का कल देर रात दिल्‍ली में निधन हो गया.