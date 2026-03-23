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Chandausi Honey Reaches Europe Differently Abled Shalini Scripts A New Success Story With Rishikrut Brand

Success story: चंदौसी का शहद यूरोप तक पहुंचा, दिव्यांग शालिनी ने ‘ऋषिकृत’ ब्रांड के साथ लिखी सफलता की नई कहानी

शालिनी द्वारा स्थापित किए गए ब्रांड ‘ऋषिकृत’ के बनाए शहद की मिठास यूरोप के स्लोवेनिया तक पहुंच चुकी है. आज, शालिनी का शुद्ध शहद 800 रुपये से लेकर 1600 रुपये प्रति किलो तक बिकता है.

(दिव्यांग शालिनी ने ‘ऋषिकृत’ ब्रांड के साथ लिखी सफलता की नई कहानी)

Success story: उत्तर प्रदेश के चंदौसी में होली चौक, संभल गेट के पास मोहल्ला उदय देवता की रहने वाली शालिनी दीक्षित ने भारी चुनौतियों का सामना करते हुए सफलता की एक शानदार कहानी लिखी है. एक पैर से पोलियो से प्रभावित होने के बावजूद, शालिनी ने अपनी शारीरिक दिव्यांगता और पारिवारिक कठिनाइयों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया. शालिनी ने ‘ऋषिकृत’ ब्रांड के साथ ‘शिवाय इंटरनेशनल’ नामक फर्म की स्थापना की और खुद को एक सफल उद्यमी के रूप में स्थापित किया.

यूरोप पहुंचा चंदौसी का शहद

आज, शालिनी द्वारा स्थापित किए गए ब्रांड ‘ऋषिकृत’ के बनाए शहद की मिठास यूरोप के स्लोवेनिया तक पहुंच चुकी है. शालिनी ने MA, B.Ed और LLB की डिग्रियां हासिल की हैं. उन्होंने कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी हिस्सा लिया, लेकिन उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई. 2016 में शादी के बाद, अपनी शारीरिक स्थिति के कारण उन्हें अपने बच्चे की परवरिश में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और अंततः वह अपने मायके लौट आईं.

2019 में, शालिनी ने अपने भाई मधुकर शंखधर और पति शिवेंदु दीक्षित के साथ मिलकर मधुमक्खी पालन का काम शुरू किया.शुरुआती दौर में, पोलियो के कारण शालिनी को जमीनी स्तर पर काम करने (फील्डवर्क) में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा. COVID काल और लॉकडाउन के दौरान, जब सब कुछ ठप पड़ गया था, तब उन्होंने YouTube पर विदेशी मधुमक्खी पालकों के वीडियो देखकर अपने ज्ञान को बढ़ाया और अपनी शिक्षा का उपयोग अपने व्यवसाय में किया.

उन्होंने लगभग 2.5 से 3 लाख रुपये के निवेश के साथ इस उद्यम की शुरुआत की. शालिनी को बागवानी विभाग और ज़िला प्रशासन से भी पूरा सहयोग मिला जिसमें 20 मधुमक्खी के बक्सों (बी-बॉक्स) की सहायता भी शामिल थी. आज, उनके पास 250 बी-बॉक्स हैं.

अलग-अलग फूलों से प्राकृतिक शहद पाने के लिए शालिनी के भाई और पति मौसम के हिसाब से मधुमक्खी के बक्सों को पूरे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं.

* राजस्थान: सरसों के शहद के लिए; इस मौसम में 1 टन उत्पादन हुआ.

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* उत्तर प्रदेश: यूकेलिप्टस, तुलसी और नीम के शहद के लिए.

* उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश: हिमालय के जंगलों से लीची और मल्टीफ्लोरा शहद के लिए.

शहद में मिलती है शुद्धता की गारंटी

बाजार में मिलने वाले आम शहद के उलट, ‘ऋषिकृत’ (Rishikrut) ब्रांड का शहद न तो मशीन से प्रोसेस किया जाता है और न ही उसे गर्म किया जाता है. इससे यह पक्का होता है कि उसके पोषक तत्व वैसे के वैसे बने रहें. यह पूरी तरह से कच्चा होता है और इसे सिर्फ एक जालीदार कपड़े से छाना जाता है.

शुरुआत में, थोक बाजार में सही दाम न मिलने की वजह से शालिनी को नुकसान उठाना पड़ा. बाद में, उन्होंने घर से ही काम करते हुए ‘ऋषिकृत’ ब्रांड के तहत पैकेजिंग और मार्केटिंग की जिम्मेदारी खुद संभाल ली. बागवानी विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से उन्होंने सरकारी मेलों और सोशल मीडिया के जरिए अपने प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया.

आज, शालिनी का शुद्ध शहद 800 रुपये से लेकर 1600 रुपये प्रति किलो तक बिकता है. उनकी मासिक आय, जो शुरुआत में 10,000 रुपये से 15,000 रुपये के बीच थी. अब बढ़कर 35,000 रुपये से 40,000 रुपये हो गई है. शालिनी की कंपनी ‘शिवाय इंटरनेशनल’ ने यूरोप के स्लोवेनिया में एक अहम एक्सपोर्ट डील पर दस्तखत किए हैं.

इसके अलावा, लखनऊ में जन भवन परिसर में आयोजित 57वीं क्षेत्रीय प्रदर्शनी में उन्होंने मधुमक्खी पालन में दूसरा स्थान और शहद के लिए राज्य में तीसरा स्थान हासिल किया. यह उपलब्धि बागवानी विभाग और जिला प्रशासन के लिए भी गर्व की बात है.

शालिनी की सफलता से उनके शहर की दूसरी महिलाओं को भी फायदा हो रहा है. उन्होंने 4 से 6 महिलाओं को शहद छानने, पैकेजिंग, लेबलिंग और मेलों के दौरान काम में शामिल करके रोजगार दिया है. इससे दूसरी महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने में मदद मिली है.

अपनी यात्रा के बारे में बताते हुए शालिनी कहती हैं, “मुश्किलें आती हैं, लेकिन उनसे डरना नहीं चाहिए.” आज, उन्होंने अपनी शारीरिक अक्षमता पर जीत हासिल कर ली है और समाज तथा महिलाओं के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत बनकर उभरी हैं.