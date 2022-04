देश के कई हिस्सों में एक बार फिर कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है. कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए कई राज्यों में मास्क को एक बार फिर अनिवार्य बनाया गया है. इसी कड़ी में चंडीगढ़ जिला प्रशासन ने स्कूल, दफ्तर और सिनेमा हॉल जैसे परिसरों में मास्क लगाना अनिवार्य (Chandigarh Mask Latest Guidelines) कर दिया है. केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के सलाहकार की ओर से जारी एक आदेश के अनुसार, मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.Also Read - दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले, मास्क नहीं लगाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

Chandigarh administration mandates the wearing of masks in public places, public transport, education institutions, gove and private offices and all types of indoor gatherings.

Violation will amount to Rs 500 fine. pic.twitter.com/rZ9u1Faj1M

