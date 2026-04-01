चंडीगढ़ में धमाके की गूंज! BJP दफ्तर के बाहर तेज आवाज से मचा हड़कंप, जांच शुरू

चंडीगढ़ के सेक्टर 37 में BJP कार्यालय के बाहर तेज धमाके जैसी आवाज सुनाई दी, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंचकर जांच कर रही हैं, अभी कारण स्पष्ट नहीं है.

Published date india.com Updated: April 1, 2026 6:25 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
चंडीगढ़ में धमाके की गूंज! BJP दफ्तर के बाहर तेज आवाज से मचा हड़कंप, जांच शुरू

Chandigarh Blast: चंडीगढ़ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सेक्टर 37 स्थित बीजेपी (BJP) दफ्तर के बाहर अचानक तेज धमाके जैसी आवाज सुनाई दी. इस घटना के बाद इलाके में डर और अफरा-तफरी का माहौल बन गया. मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि शाम के समय अचानक एक जोरदार आवाज सुनाई दी, जिससे आसपास के लोग घबरा गए. कई लोगों ने इसे विस्फोट समझा और तुरंत मौके से दूर भागने लगे. देखते ही देखते इलाके में भीड़ जमा हो गई और स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत मौके पर पहुंचीं. पूरे इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी गई है. बम निरोधक दस्ते (Bomb Squad) और फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आवाज का कारण क्या था. फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि यह वास्तव में कोई विस्फोट था या किसी अन्य कारण से तेज आवाज हुई. अधिकारियों का कहना है कि हर एंगल से जांच की जा रही है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है.

इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को भी कड़ा कर दिया गया है. आसपास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और आने-जाने वाले लोगों की जांच की जा रही है. प्रशासन किसी भी तरह की लापरवाही से बचना चाहता है, इसलिए सतर्कता बढ़ा दी गई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि आवाज इतनी तेज थी कि कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा हादसा हो गया हो. कई दुकानदारों ने एहतियात के तौर पर अपनी दुकानें बंद कर दीं, जबकि कुछ लोग घरों के अंदर चले गए.

हालांकि, अभी तक किसी के घायल होने या किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में कोई गंभीर स्थिति सामने नहीं आई है, लेकिन पूरी जांच के बाद ही असली वजह का खुलासा होगा. ये घटना ऐसे समय में हुई है जब देश के कई हिस्सों में सुरक्षा को लेकर सतर्कता पहले से ही बढ़ी हुई है. ऐसे में किसी भी संदिग्ध घटना को गंभीरता से लिया जा रहा है.

प्रशासन की लोगों से अपील

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें. सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस पुष्टि नहीं हुई है. फिलहाल जांच जारी है और आने वाले समय में ही यह साफ हो पाएगा कि यह धमाका था या किसी अन्य कारण से तेज आवाज हुई. प्रशासन की नजर पूरी स्थिति पर बनी हुई है.

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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