चंडीगढ़ की बुरैल जेल के पीछे संदिग्ध गतिविधि देखने के बाद पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची तो उसे कुछ कुछ आपत्तिजनक सामग्री मिली. इसके बाद पुलिस ने बम निरोधक दल को बुलाया. बम डिस्‍पोजल टीम के आने के बाद पता चला कि पता चला कि सामग्री प्रथम दृष्टया जले हुए कोडेक्स तार और डेटोनेटर थी. इसके बाद पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है.Also Read - कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इस शहर में एक बार फिर मास्क हुआ जरूरी, जानें क्या है नया आदेश

The whole area is cordoned off & we are taking every necessary measure: Kuldeep Singh, SSP Chandigarh pic.twitter.com/JDmxDkaam7

— ANI (@ANI) April 23, 2022