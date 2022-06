चौथी लहर की आशंकाओं (Fourth Covid Wave) के बीच देश के कुछ राज्यों में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी बढ़ रहे हैं. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार भी सतर्क हो गई है. केंद्र की तरफ से राज्यों को कोरोना नियमों के पालन में किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरतने की सलाह दी गई है. इन सबके बीच चंडीगढ़ प्रशासन ने कोरोना के बढ़ते ग्राफ (Chandigarh Covid Advisory) को देखते हुए फिर से नई एडवाइजरी जारी की है. एडवाइजरी के अनुसार, पब्लिक प्लेस में मास्क लगाने की सलाह दी गई है. इसके साथ-साथ कोरोना गाइडलाइंस (Covid New Guidelines) का पालन करने को भी कहा गया है. इसके साथ-साथ गैरजरूरी यात्रा से बचने की भी सलाह दी गई है.Also Read - कोरोना ने बढ़ाई चिंता: लगातार तीसरे दिन 8 हजार से ज्यादा नए मरीज, दैनिक संक्रमण दर तीन फीसदी के पार

