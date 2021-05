Chandigarh Lockdown Update: कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते चंडीगढ़ में कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) यानी मिनी लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है. चंडीगढ़ में अब 18 मई तक पाबंदियां लागू रहेंगी. बता दें कि चंडीगढ़ में 4 से 11 मई तक मिनी लॉकडाउन यानी कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) लगाया गया था. चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक कोरोना कर्फ्यू के दौरान गैर जरूरी सामान की दुकानें बंद रहेंगी. शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू भी जारी रहेगा. Also Read - Chandigarh Weekend Corona Curfew: चंडीगढ़ में लगाया गया कोरोना कर्फ्यू, सख्त दिशानिर्देशों के साथ जारी रहेंगा पाबंदियां

प्रशासन की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान गैर-जरूरी दुकानें, पर्यटन स्थल, शिक्षण संस्थान आदि तो बंद रहेंगे ही, लेकिन लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी नहीं रहेगी. लोग अपनी गाड़ियों में बाहर निकल सकेंगे. हालांकि, प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने अपील की है कि लोग घर में ही रहें. Also Read - Complete Lockdown In Chandigarh: चंडीगढ़ में कल पूर्ण लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन भी बरकरार

Chandigarh administration decides to extend corona curfew by another one week. The night curfew from 6 pm to 5 am will be implemented. Day-time movement will be allowed. Also Read - Chandigarh Lockdown: Delhi-UP के बाद अब चंडीगढ़ में लगा वीकेंड लॉकडाउन, मार्केट-जिम-मॉल सब बंद

— ANI (@ANI) May 10, 2021