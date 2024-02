Chandigarh Mayor: 'सुप्रीम' फैसले को लेकर राहुल का बड़ा हमला, 'भाजपाई साजिश में मसीह सिर्फ मोहरा, पीछे...'; जानें किसने क्या कहा...

Chandigarh Mayor News: चंडीगढ़ मेयर को लेकर आए ‘सुप्रीम’ फैसले ने एक बार फिर सियासत गरमा दी है. चंडीगढ़ मेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारतीय जनता पार्टी (BJP) के लिए किसी झटके से कम नहीं है. चुनाव के बाद जब वोटों की गिनती हुई तब BJP उम्मीदवार को विजेता घोषित किया गया. हालांकि मामला हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और फिर AAP की जीत हुई. कोर्ट ने वीडियो और बैलेट पेपर की जांच के बाद AAP उम्मीदवार कुलदीप कुमार को मेयर चुनाव का विजेता घोषित कर दिया. कोर्ट ने कहा कि 8 मत पत्रों को चुनाव अधिकारी ने जान बूझकर खराब किया था, इसलिए इसे वैध माना जाता है. चुनाव में ये सभी 8 वोट AAP उम्मीदवार को मिले थे, इसलिए वोटों की गिनती उनके पक्ष में की गई और उन्हें विजेता घोषित कर दिया गया.

फैसले के बाद बड़ी संख्या में रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है. राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, ‘लोकतंत्र की हत्या की भाजपाई साजिश में मसीह सिर्फ ‘मोहरा’ है, पीछे मोदी का ‘चेहरा’ है.

The Supreme Court has saved Democracy from the fangs of an autocratic BJP, which resorted to dirty election manipulation.

The institutional sabotage in the #ChandigarhMayorPolls is only a tip of the iceberg in Modi-Shah’s devious conspiracy to trample Democracy.

All Indians…

— Mallikarjun Kharge (@kharge) February 20, 2024