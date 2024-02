Chandigarh मेयर चुनाव पर SC सख्त, बैलट पेपर-VIDEO रिकॉर्डिंग पेश करने के निर्देश; रिटर्निंग ऑफिसर पर चलेगा मुकदमा

Chandigarh Mayor Polls: चंडीगढ़ मेयर चुनाव के दौरान मतपत्रों को कथित रूप से खराब करने के मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए. ‘आप’ के तीन पार्षदों के BJP में शामिल होने के एक दिन बाद सोमवार को चुनाव में कथित अनियमितताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर से पूछा कि आप कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे? कोर्ट को सही-सही इसका जवाब दीजिए. आपने बैलेट पेपर पर मार्क क्यों बनाए? कितने पेपर पर आपने मार्क बनाए? इस पर निर्वाचन अधिकारी अनिल मसीह ने कहा कि वोटिंग के बाद मुझे बैलट पेपर पर साइन करना था और जो पेपर खराब थे उन्हें अलग करना था. इस पर कोर्ट ने कहा कि आपको मत पत्र पर हस्ताक्षर करने का अधिकार है, लेकिन आपको निशान बनाने की क्या ज़रूरत है? ये किस नियम मैं लिखा है?

Chandigarh Mayor poll | Supreme Court remarks that Anil Masih, returning officer in Chandigarh Mayor election, has to be prosecuted as he was interfering with the election process.

— ANI (@ANI) February 19, 2024