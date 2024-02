Chandigarh Mayor Polls: 'इस मुश्किल समय में लोकतंत्र...', चंडीगढ़ मेयर चुनाव में 'सुप्रीम' फैसले पर गदगद केजरीवाल

Chandigarh Mayor Polls: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर बड़ा फैसला दिया है. सर्वोच्च न्यायालय ने AAP उम्मीदवार कुलदीप कुमार को मेयर चुनाव का विजेता घोषित कर दिया है. चीफ जस्टिस की अगुआई वाली पीठ ने वीडियो फुटेज और मत पत्रों की जांच के बाद आदेश दिया कि जिन 8 वोटों को अवैध घोषित किया गया था, उन्हें वैध माना जाएगा. ये सभी वोट्स AAP कैंडिडेट कुलदीप कुमार के पक्ष में पड़े थे. कोर्ट ने इसके बाद AAP उम्मदीवार को विजेता घोषित कर दिया.

Thank you SC for saving democracy in these difficult times! #ChandigarhMayorPolls

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) February 20, 2024