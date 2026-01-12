By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
रेस्टोरेंट ने 20 रु की पानी की बोतल बेची 55 में, कोर्ट ने ठोका भारी जुर्माना
Chandigarh News: चंडीगढ़ में एक रेस्टोरेंट को 20 रुपये की पानी की बोतल 55 रुपये में बेचना तब महंगा पड़ गया, जब उपभोक्ता आयोग ने उस पर भारी जुर्माना लगा दिया.
Consumer Court News: आज के दौर में बाहर खाना खाना एक आम बात है, लेकिन अक्सर हम बिल में जुड़े एक्स्ट्रा चार्ज पर ध्यान नहीं देते. 12 दिसंबर, 2023 को चंडीगढ़ में घटी एक घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों को जानना कितना महत्वपूर्ण है.
यह मामला न केवल एक महिला की सजगता को दर्शाता है, बल्कि उन रेस्टोरेंट्स के लिए भी एक चेतावनी है जो सर्विस और एम्बिएंस के नाम पर ग्राहकों से एमआरपी से अधिक वसूलते हैं.
क्या था पूरा मामला?
चंडीगढ़ की रहने वाली महिला एक शाम डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में गईं. खाने के बाद जब उनके पास 1,922 रुपये का बिल आया, तो उन्होंने देखा कि उसमें एक्वाफिना पानी की एक बोतल के लिए 55 रुपये चार्ज किए गए थे. हैरानी की बात ये थी कि उस बोतल पर स्पष्ट रूप से अधिकतम खुदरा मूल्य 20 रुपये अंकित था, जिसमें सभी टैक्स शामिल थे.
इसको लेकर उन्होंने रेस्टोरेंट प्रबंधन से सवाल किया, लेकिन जब कोई संतोषजनक समाधान नहीं मिला, तो उन्होंने कानूनी रास्ता अपनाने का फैसला किया. शुरुआती स्तर पर जिला उपभोक्ता आयोग ने उनकी शिकायत को खारिज कर दिया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. उन्होंने राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का दरवाजा खटखटाया और विशेष बात यह रही कि उन्होंने वकील के बजाय अपना पक्ष खुद मजबूती से रखा.
रेस्टोरेंट की दलील
सुनवाई के दौरान रेस्टोरेंट के वकील ने तर्क दिया कि वे केवल पानी नहीं बेच रहे थे, बल्कि एक अनुभव दे रहे थे. उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट में दी जाने वाली एयर कंडीशनिंग, बैठने की व्यवस्था, आलीशान माहौल और सर्विस स्टाफ के खर्चों को कवर करने के लिए एमआरपी से अधिक चार्ज लेना जायज है. उनके अनुसार, डाइनिंग के दौरान दी जाने वाली सुविधाओं के कारण उत्पादों पर प्रीमियम चार्ज किया जा सकता है.
कोर्ट का कड़ा रुख
चंडीगढ़ राज्य आयोग ने रेस्टोरेंट की इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया. आयोग ने स्पष्ट किया कि रेस्टोरेंट अपने मेनू कार्ड में खाने की चीजों की कीमतें तय करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन लीगल मेट्रोलॉजी (पैक्ड कमोडिटीज) रूल्स, 2011 के तहत पहले से पैक किए गए सामान (जैसे पानी की बोतल) पर यह नियम लागू नहीं होता.
कीमत पर फिर से GST भी वसूला गया
एमआरपी वह अधिकतम मूल्य है जिसमें टैक्स, पैकेजिंग और रिटेलर का मुनाफा पहले से शामिल होता है. इसे पार करना कानून का उल्लंघन है. आयोग ने पाया कि रेस्टोरेंट ने न केवल पानी की कीमत बढ़ाई, बल्कि उस बढ़ी हुई कीमत पर फिर से GST वसूल लिया, जो पूरी तरह गलत था.
आयोग ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा कि स्वच्छ पेयजल जीवन की एक बुनियादी आवश्यकता है और इसके लिए अधिक शुल्क वसूलना न केवल उपभोक्ता संरक्षण कानून के खिलाफ है, बल्कि सार्वजनिक हित के भी खिलाफ है.
ठोका गया जुर्माना
9 दिसंबर, 2025 को सुनाए गए अपने अंतिम आदेश में, आयोग ने रेस्टोरेंट को दोषी माना और निर्देश दिए कि शिकायतकर्ता को पानी की बोतल पर वसूले गए अतिरिक्त पैसे वापस किए जाएं. मानसिक उत्पीड़न और अनुचित व्यापार व्यवहार के मुआवजे के रूप में 3,000 रुपये का जुर्माना अदा किया जाए. यह भुगतान 30 दिनों के भीतर करना होगा, अन्यथा इस राशि पर ब्याज भी देना होगा.
उपभोक्ताओं के लिए सीख
यह फैसला एक मिसाल है कि कोई भी रेस्टोरेंट या दुकान सर्विस या लग्जरी के नाम पर पैक्ड वस्तुओं पर छपी एमआरपी से ज्यादा पैसे नहीं ले सकता. अगली बार जब आप बाहर जाएं और बिल में पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक या चिप्स जैसे पैकेट पर एमआरपी से अधिक रेट देखें, तो याद रखें कि कानून आपके साथ है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें