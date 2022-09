चंडीगढ़: हॉस्टल में रहने वाली एक छात्रा द्वारा कई अन्य छात्राओं का कथित तौर पर ‘आपत्तिजनक’ वीडियो बनाए जाने का मामला तूल पकड़ रहा है. शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने एक छात्रा को गिरफ्तार किया. अब पुलिस ने इस छात्रा के बॉयफ्रेंड को भी पकड़ लिया है. ये वही लड़का है, जिसे छात्रा ने वीडियो भेजे थे. आरोप है कि लड़की ने कई लड़कियों के वीडियो बनाकर अपने इस बॉयफ्रेंड को भेजे थे. वहीं, पुलिस और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का कहना है कि जांच में सामने आया है कि लड़की ने सिर्फ अपना ही वीडियो अपने इस बॉयफ्रेंड को भेजा था. और सिर्फ इसी छात्रा का वीडियो वायरल हुआ. किसी और छात्रा का वीडियो वायरल नहीं हुआ.Also Read - UP: पुलिस इंस्पेक्टर ने लापता भतीजी की शिकायत दर्ज कराने आए व्यक्ति को मारा थप्पड़, वीडियो हुआ वायरल

इस लड़के को पकड़ने के लिए हिमाचल प्रदेश में एक टीम भेजी गई थी. इस मामले को लेकर हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर का भी बयान आया है. जयराम ठाकुर ने कहा कि पंजाब की यूनिवर्सिटी में हुई घटना में हिमाचल के एक युवक के शामिल होने की भी सूचना मिली. निश्चित तौर पर ग़लत काम करने वाले दोषी को सजा मिलनी चाहिए. हमने अपने पुलिस अधिकारियों को इसकी जाँच में पंजाब पुलिस को सहयोग करने के आदेश दे दिए है. इस मामले की जांच में पंजाब पुलिस को हम पूर्ण सहयोग देंगे. Also Read - Chandigarh Video Leak: छात्रा ने सिर्फ अपना वीडियो बॉयफ्रेंड को भेजा था! चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का दावा- अन्य लड़कियों के MMS नहीं हुए वायरल

चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने भी उन खबरों को “झूठी व निराधार” बताकर खारिज कर दिया, जिनमें दावा किया गया था कि विश्वविद्यालय के छात्रावास में कई छात्राओं के वीडियो बनाए गए और सोशल मीडिया पर साझा किए गए तथा कई छात्रों ने इस प्रकरण के बाद आत्महत्या का प्रयास किया. Also Read - Chandigarh University MMS: चंडीगढ़ MMS कांड, वीडियो बनाने वाली लड़की का Exclusive बयान, देखे वीडियो

Himachal Pradesh DGP Sanjay Kundu tweets, “We nabbed the accused,” in the #chandigarhuniversity alleged ‘leaked objectional videos’ row pic.twitter.com/nPLgwp48xj

— ANI (@ANI) September 18, 2022