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गुजरात में चांदीपुरा वायरस का कहर, 22 बच्चों की मौत, 15 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित

गुजरात में मानसून के दौरान चांदीपुरा वायरस के मामलों ने चिंता बढ़ा दी है. अब तक 22 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि कई बच्चे इलाज करा रहे हैं. सरकार ने अस्पतालों को अलर्ट पर रखा है और संक्रमण रोकने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है.

Written by: Tanuja Joshi
Published: August 4, 2026, 7:39 AM IST
गुजरात में चांदीपुरा वायरस का कहर, 22 बच्चों की मौत, 15 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित
  • 22 बच्चों की मौत के बाद गुजरात में चांदीपुरा वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है.
  • संक्रमित सभी बच्चों की उम्र 15 वर्ष से कम है और कई अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है.
  • सैंडफ्लाई से फैलने वाले इस वायरस की रोकथाम के लिए कीटनाशक छिड़काव और निगरानी तेज की गई है.
  • तेज बुखार, उल्टी और दौरे जैसे लक्षण दिखने पर बच्चों को तुरंत अस्पताल ले जाने की सलाह दी गई है.

Chandipura Virus in Gujarat: गुजरात में इस मानसून चांदीपुरा वायरस (Chandipura Virus) के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है. राज्य में अब तक इस संक्रमण से 22 बच्चों की मौत हो चुकी है. वहीं कई बच्चों का इलाज अलग-अलग सरकारी अस्पतालों में जारी है. बच्चों में तेजी से फैलने वाले इस दुर्लभ वायरस को देखते हुए सरकार ने सभी जिलों में निगरानी बढ़ा दी है और अस्पतालों को विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक राज्य में बड़ी संख्या में संदिग्ध मरीजों की जांच की गई, जिनमें कई मामलों में संक्रमण की पुष्टि हुई है. सभी संक्रमित बच्चों की उम्र 15 वर्ष से कम बताई गई है. राहत की बात ये है कि कुछ बच्चे इलाज के बाद स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, जबकि अन्य मरीज विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में उपचार प्राप्त कर रहे हैं.

और पढ़ें: बच्चों में दिखें ये 5 खतरनाक लक्षण तो गलती से भी न करें नजरअंदाज, हो सकता है चांदीपुरा वायरस का खतरा, जानिए बचाव के तरीके

अलग-अलग शहरों से सामने आए मामले

चांदीपुरा वायरस किसी एक जिले या गांव तक सीमित नहीं है. अलग-अलग क्षेत्रों से मामले सामने आने के कारण पूरे राज्य में सतर्कता बढ़ा दी गई है. स्वास्थ्य टीमें लगातार प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही हैं और संभावित संक्रमण वाले क्षेत्रों की पहचान कर रही हैं.

संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए पशुपालन वाले इलाकों में विशेष रूप से कीटनाशकों का छिड़काव कराया जा रहा है. चांदीपुरा वायरस मुख्य रूप से सैंडफ्लाई (Sandfly) नामक छोटे कीट के जरिए फैलता है. यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में साफ-सफाई, कीट नियंत्रण और घरों की दीवारों या मिट्टी के मकानों की दरारों को बंद करने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि ये स्थान सैंडफ्लाई के पनपने के लिए अनुकूल माने जाते हैं.

सरकार के अस्पतालों को निर्देश

सरकार ने सभी सरकारी और निजी बाल चिकित्सा अस्पतालों को निर्देश दिया है कि अगर किसी बच्चे में तेज बुखार, लगातार उल्टी, दौरे पड़ना या बेहोशी जैसे लक्षण दिखाई दें तो उसे तुरंत भर्ती कर गहन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए. डॉक्टरों का मानना है कि समय पर इलाज मिलने से गंभीर जटिलताओं का खतरा कम किया जा सकता है.

चांदीपुरा वायरस दिमाग में सूजन पैदा करने वाला एक दुर्लभ लेकिन गंभीर संक्रमण है, जिसे चांदीपुरा एन्सेफलाइटिस भी कहा जाता है. इस वायरस की पहचान पहली बार वर्ष 1965 में महाराष्ट्र के चांदीपुरा गांव में हुई थी. यह संक्रमण खासतौर पर बच्चों को प्रभावित करता है और कई मामलों में बहुत तेजी से गंभीर रूप ले सकता है.

कोई वैक्सीन या एंटीवायरल दवा नहीं

फिलहाल इस वायरस के लिए कोई विशेष वैक्सीन या एंटीवायरल दवा उपलब्ध नहीं है. ऐसे में बचाव ही सबसे प्रभावी उपाय माना जा रहा है. स्वास्थ्य विशेषज्ञ लोगों से अपील कर रहे हैं कि बच्चों में असामान्य लक्षण दिखने पर इलाज में देरी न करें. साथ ही घर और आसपास सफाई बनाए रखें, कीटों से बचाव के उपाय अपनाएं और स्वास्थ्य विभाग की सलाह का पालन करें.

राज्य सरकार ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और स्वास्थ्य विभाग की सर्विलांस टीमों का सहयोग करने की अपील की है. विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर पहचान, त्वरित इलाज और प्रभावी रोकथाम के उपायों से इस संक्रमण के असर को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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