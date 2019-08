नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) की नाराज विधायक अल्का लाम्बा ने रविवार को कहा कि उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है और आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़ेंगी. वहीं, आप ने कहा कि वह ट्विटर पर भी उनका इस्तीफा स्वीकार करने को तैयार है.

Alka Lamba: I thought I should talk to people & take a decision. It has been decided that I should break all ties with Aam Aadmi Party and resign from its primary membership. I’ll tender my resignation from primary membership of AAP, soon in writing. I will continue to be an MLA. pic.twitter.com/wwViwgWyoE

— ANI (@ANI) August 4, 2019