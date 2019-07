नई दिल्‍ली: बीजेपी के शीर्ष नेतृत्‍व ने महाराष्‍ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्‍य के संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए नया प्रदेश अध्‍यक्ष नियुक्‍त किया है. पार्टी अध्‍यक्ष अमित शाह ने महाराष्‍ट्र बीजेपी प्रमुख के तौर पर वर्तमान में देवेंद्र फडनवीस सरकार में राजस्‍व मंत्री चंद्रकांत पाटिल को ये जिम्‍मेदारी दी है. वहीं, पार्टी ने मुंबई बीजेपी अध्‍यक्ष के पद पर मंगल प्रभात लोढ़ा को नियुक्‍त किया है.

बता दें कि महाराष्‍ट्र में बीजेपी प्रदेश अध्‍यक्ष राव साहेब पाटिल दानवे को केंद्रीय मंत्र‍िमंडल में शामिल किया गया है. उन्‍हें मंत्र‍िमंडल में उपभोक्‍ता मामले, खाद्य एवं वितरण विभाग का राज्‍य मंत्री बनाया गया है. नई नियुक्‍ति होने पर दानवे ने तुरंत ही अध्‍यक्ष पद से इस्‍तीफा दे दिया है.

बीजेपी ने महाराष्‍ट्र में संगठन में ये बदलाव कांग्रेस पार्टी में हुए परिवर्तन के बाद किया है. बता दें कि हाल ही में कांग्रेस ने महाराष्‍ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बहुत बड़े परिवर्तन किए हैं और अध्‍यक्ष समेत अन्‍य पदों पर अलग-अलग लोगों को जिम्‍मेदारी सौंपी है.

भाजपा के राष्‍ट्रीय महासचिव एवं मुख्‍यालय प्रभारी अरुण सिंह की ओर से जारी संगठनात्‍मक नियुक्‍ति के पत्र में कहा गया है कि, भारतीय जनता पार्टी के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष श्री अमित शाह जी ने श्री चंदकांत दादा पाटिल को महाराष्‍ट्र प्रदेश भाजपा अध्‍यक्ष नियुक्‍त किया है.

