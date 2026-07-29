'लाठी, गोले, बिहार में तो AK-47 चल गई...' पेपर लीक पर बोलने से रोका तो भड़के चंद्रशेखर आजाद, जानिए क्या कुछ कहा

पेपर लीक और छात्र आंदोलनों का मुद्दा उठाते हुए चंद्रशेखर आजाद ने संसद में सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने छात्रों पर हुई कार्रवाई, परीक्षा व्यवस्था की खामियों और लगातार हो रहे पेपर लीक को लेकर जवाबदेही तय करने की मांग की.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/chandrashekhar-azad-on-paper-leak-parliament-ak47-bihar-student-protest-8487203/ Copy

चंद्रशेखर आजाद ने संसद में पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था पर सरकार को घेरा.

छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई और बल प्रयोग को लेकर उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई.

परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग उठाई.

छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए ठोस सुधारों की जरूरत बताई.

Chandrashekhar Azad on Paper Leak: पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और छात्र आंदोलनों का मुद्दा एक बार फिर संसद में जोरदार तरीके से गूंजा. इस बार आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सरकार को सीधे निशाने पर लेते हुए परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता, छात्रों के भविष्य और विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए.

अपने संबोधन की शुरुआत में ही उन्होंने ये आपत्ति जताई कि उन्हें अपनी बात पूरी रखने का पर्याप्त समय नहीं दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अगर सदन में सभी सदस्यों के लिए समान नियम हैं तो उन्हें भी अपनी बात पूरी रखने का अवसर मिलना चाहिए. उन्होंने साफ किया कि उनका मकसद केवल छात्रों की आवाज संसद तक पहुंचाना है.

चंद्रशेखर आजाद ने उन छात्रों का उल्लेख किया, जिन्होंने कथित पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में अनियमितताओं से निराश होकर अपनी जान गंवाई. उन्होंने कहा कि ऐसे परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करना सरकार की जिम्मेदारी है. साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि देश के शीर्ष नेतृत्व को प्रभावित परिवारों से मिलकर उनका दुख सुनना चाहिए.

किस बात की सबसे ज्यादा चिंता?

उन्होंने कहा कि आज का छात्र सबसे ज्यादा इस बात को लेकर चिंतित है कि उसकी सफलता उसकी मेहनत से तय होगी या फिर पेपर लीक और एग्जाम में गड़बड़ियों से. उनके अनुसार, लगातार परीक्षा रद्द होने, पेपर लीक और तकनीकी विवादों ने लाखों युवाओं का भरोसा कमजोर किया है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब परीक्षार्थियों की पहचान के लिए आधार, बायोमेट्रिक और कई लेवल की सुरक्षा व्यवस्था अपनाई जाती है, तब प्रश्नपत्र सुरक्षित क्यों नहीं रह पाते.

अपने भाषण में उन्होंने हाल के सालों में अलग-अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में सामने आए विवादों का भी जिक्र किया. उनका कहना था कि केवल जांच और कार्रवाई की घोषणा काफी नहीं है, बल्कि ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए जिससे भविष्य में दोबारा ऐसी घटनाएं न हों. उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ज्यादा पारदर्शिता लाने और नॉर्मलाइजेशन जैसी व्यवस्थाओं के गणितीय आधार को सार्वजनिक करने की मांग भी रखी.

छात्र आंदोलनों को लेकर क्या बोले?

छात्र आंदोलनों का जिक्र करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने दावा किया कि वो खुद प्रदर्शन के दौरान मौजूद थे. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस और अन्य बल प्रयोग किए गए. इसी दौरान उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर हालात इतने गंभीर थे कि ‘बिहार में तो AK-47 चली’. इस बयान के जरिए उन्होंने सरकार पर छात्रों के साथ कठोर व्यवहार करने का आरोप लगाया और कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे अपने ही छात्रों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा हो.