नई दिल्ली: चंद्रयान-2 के लैंडर विक्रम से चांद पर पहुंचने के ठीक पहले संपर्क टूटने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने देश और वैज्ञानिकों को संबोधित किया. पीएम मोदी ने कहा कि ‘मैं कल रात को आपकी स्थिति को समझ रहा था. आपकी आंखें बहुत कुछ कहती थीं. कई रातों से आप सोए नहीं, फिर भी मेरा मन करता था कि आपको सुबह बुलाऊं और आपसे बातें करूं. इस देश का हर व्यक्ति उम्मीद में था. बहुत सी उम्मीदें थीं. फिर सब कुछ नजर आना बंद हो गया. मैं देख रहा था कि इसके बाद भी आपको उम्मीद थी क्योंकि आपने इसको बड़ी बारीकी से बनाया था.

पीएम मोदी ने कहा कि भले ही चंद्रयान का आखिरी समय आशा के अनुकूल न रहा हो लेकिन इसकी यात्रा शानदार रही है. इस बीच भी हमारा ऑर्बिटर पूरी शान से चांद के चक्कर लगा रहा. साथियों भले ही इसमें कुछ रुकावटें आईं हों, लेकिन इससे हमारा हौसला कमजोर नहीं पड़ेगा बल्कि और मजबूत हुआ है. हम अपने रास्ते से हटे नहीं हैं. हम भले ही चन्द्रमा की सतह पर नहीं पहुंच पाए लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा कि आखिरी क्षणों में हम चंद्रमा को गले लगाने पहुंच गए थे. हमारा संकल्प और मजबूत हुआ.

