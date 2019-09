बेंगलुरु: भारत समूची दुनिया में इतिहास रचने के बिल्कुल करीब है. अब बस कुछ ही देर में चंद्रयान-2 चांद की सतह पर उतरेगा. इसके साथ ही भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा. इसके साथ ही बीते 47 दिन से हो रहे इंतजार की घड़ियां भी खत्म होंगी. चंद्रयान का लैंडर विक्रम पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा की सतह पर शुक्रवार आधी रात के बाद चांद की जमीं पर उतरेगा. इसरो के मुताबिक, लैंडर विक्रम को कक्षा से निकालने का कार्य शुक्रवार-शनिवार की दरम्यानी रात एक से दो बजे के बीच किया जाएगा.

Karnataka: Scientists gear up at Indian Space Research Organisation ( #ISRO ) as #VikramLander begins it descent in 20 minutes. #Chandrayaan2 pic.twitter.com/e4naSh85O1

चंद्रयान-2 के लैंडर ‘विक्रम’ के चांद पर उतरने के कुछ घंटे बाद इसके भीतर से रोवर ‘प्रज्ञान’ बाहर निकलेगा और अपने छह पहियों के जरिए चंद्र सतह पर चहलकदमी करेगा. ‘विक्रम’ की ‘सॉफ्ट लैंडिंग’ की घड़ी अब बिल्कुल नजदीक है. सारा देश टेलीविजन के माध्यम से इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए आज रात जागा हुआ है और अंतरिक्ष जगत में भारत की धाक जमाने वाले इस मिशन की सफलता के लिए कामना तथा प्रार्थना कर रहा है.

#WATCH live via ANI FB: Visuals from ISRO (Karnataka) as lander Vikram is set to begin its final descent on the South Pole of the moon.https://t.co/3mo97GEPcV pic.twitter.com/ygeOpZ6mBc

— ANI (@ANI) September 6, 2019