नई दिल्‍ली: मिशन चंद्रयान -2 को लेकर इसरो एक नई प्‍लानिंग कर रहा है. इसरो के प्रमुख के सिवन ने कहा कि हम फ्यूचर प्‍लान पर काम करेंगे. जरूरी अप्रूव और अन्‍य प्रक्रियाओं की जरूरत होगी. हम इस पर काम कर रहे हैं. इसरो चीफ ने मिशन के बारे में बताया कि चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर बहुत अच्‍छे से काम कर रहा है. सभी पेलोडो ऑपरेशन हो गए हैं. ये बहुत अच्‍छे से काम कर रहा है. उन्‍होंने हमें लैंडर से कोई सिग्‍नल नहीं मिला, लेकिन ऑर्बिटर बहुत अच्‍छे से काम कर रहा है. एक राष्‍ट्रीय स्‍तर की एक कमेटी अब विश्‍लेषण कर रही है कि वास्‍तव में लैंडर के साथ क्‍या गलत हुआ.

इसरो चीफ सिवन ने कहा कि विश्‍लेषण के बाद रिपोर्ट सब्‍मिट की जा सकती है. उन्‍होंने कहा कि हम फ्यूचर प्‍लान पर काम करेंगे. जरूरी अप्रूव और अन्‍य प्रक्रियाओं की जरूरत होगी. हम इस पर काम कर रहे हैं.

