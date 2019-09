नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को लोगों से आग्रह किया कि सभी चंद्रयान-2 को चंद्रमा की सतह पर उतरने की प्रक्रिया देखें और उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करें. मोदी ने ट्वीट किया कि मेरा आप सभी से आग्रह है कि चंद्रयान-2 के विशेष क्षण को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरते हुए देखें. अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करें. मैं उनमें से कुछ को री-ट्वीट भी करूंगा.

I urge you all to watch the special moments of Chandrayaan – 2 descending on to the Lunar South Pole! Do share your photos on social media. I will re-tweet some of them too.

— Narendra Modi (@narendramodi) September 6, 2019