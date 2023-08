Chandrayaan-3 Update: चांद के बेहद करीब पहुंचा चंद्रयान-3, ISRO ने अपडेट देकर बताया अब क्या है आगे की प्रक्रिया

लॉन्च के बाद से ही चंद्रयान-3 अपने मिशन की ओर सफलतापूर्वक आगे बढ़ता जा रहा है. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की तरफ से समय-समय पर चंद्रयान-3 से जुड़ीं जानकारी दी जा रही हैं. ISRO ने चंद्रयान-3 को लेकर बुधवार को एक और अपडेट दिया है. इसरो ने बताया कि भारत का महत्वाकांक्षी मिशन ‘चंद्रयान-3’ कक्षा में नीचे लाए जाने की एक और सफल प्रक्रिया से गुजरने के साथ ही चांद की सतह के और नजदीक आ गया. ‘चंद्रयान-3’ का प्रक्षेपण 14 जुलाई को किया गया था और 5 अगस्त को इसने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया है.

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने एक ट्वीट में कहा, ‘चंद्रमा की सतह के और नजदीक. आज की गई प्रक्रिया के बाद चंद्रयान-3 की कक्षा घटकर 174 किमीx1437 किमी रह गई है.’ इसने कहा कि अगली प्रक्रिया 14 अगस्त 2023 को सुबह 11:30 से 12:30 बजे के बीच निर्धारित है. ISRO ने रविवार को भी चंद्रयान को चांद की कक्षा में नीचे लाए जाने की इसी तरह की प्रक्रिया को अंजाम दिया था.