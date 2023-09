Chandrayaan 3: चांद पर रात में 'सोते हुए' कैसा दिख रहा Vikram Lander, ऑर्बिटर ने भेजी ऐसी फोटोज़

Chandrayaan 3: चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर अभी अँधेरे में हैं. चाँद पर लैंडर जिस हिस्से में है, दरअसल वहां अभी रात है. रात में विक्रम लैंडर कैसा दिखता है, इसरो ने इसका पता भी लगा लिया है. ISRO ने विक्रम लैंडर का हाल जानने के लिए ऑर्बिटर को ऊपर से गुजारा गया. ऑर्बिटर में लगे ख़ास कैमरे ने ऑर्बिटर की तस्वीरें ली. इन तस्वीरों में चांद की सतह हरे, नीले और गहरे काले रंग की दिख रही है. ये तस्वीरें इसरो ने जारी की हैं. विक्रम लैंडर (Vikram Lander) पीले गोले में दिख रहा है. ये तस्वीरें 6 सितंबर 2023 को ली गई थीं.

रोवर के बाद लैंडर विक्रम है स्लीप मोड में: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने घोषणा की थी कि चंद्रयान-3 मिशन का ‘विक्रम’ लैंडर सुप्तावस्था (स्लीप मोड) में चला गया है. इससे पहले रोवर ‘प्रज्ञान’ शनिवार को सुप्तावस्था या निष्क्रय अवस्था में चला गया था. इसरो ने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘विक्रम लैंडर सुप्तावस्था में चला गया. इससे पहले चास्ते, रंभा-एलपी और इलसा पेलोड द्वारा नये स्थान पर यथावत प्रयोग किये गये. जो आंकड़े संग्रहित किये गये, उन्हें पृथ्वी पर भेजा गया.’’