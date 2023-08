Chandrayaan-3 को अपनी यात्रा में आज एक बड़ी सफलता तब मिली, जब प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर विक्रम हो गया. इसके साथ ही अब लैंडिग की तैयारियां शुरू हो जाएंगी. बता दें कि लैंडर मॉड्यूल विक्रम में ही रोवर भी मौजूद है, जो चंद्रमा की सतह पर चलकर सभी शोधकार्य करेगा. बताया जा रहा है कि प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर मॉड्यूल आज यानी गुरुवार 17 अगस्त को दोपहर 1.15 अलग हुआ.

ISRO ने इस संबंध में जानकारी देते हुए एक ट्वीट किया. जिसमें लैंडर मॉड्यूल विक्रम, अपने प्रोपल्शन मॉड्यूल को इस यात्रा पर लेकर आने के लिए धन्यवाद कर रहा है. इसके साथ ही इसरो ने बताया कि लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्शन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग कर दिया गया है.

यही नहीं इसरो ने यह भी बताया कि कल यानी शुक्रवार शाम करीब 4 बजे लैंडर मॉड्यूल जिसमें लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान मौजूद हैं को चंद्रमा के ऑर्बिट में और नीचे पहुंचाया जाएगा. इस गतिविधि से चंद्रयान-3 चंद्रमा के कुछ और करीब पहुंच जाएगा और यह वह ऑर्बिट है, जहां से लैंडर को 23 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड करवाया जाएगा.