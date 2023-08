'Welcome, buddy!' चांद पर जोड़ा गया संपर्क, Chandrayaan-2 और चंद्रयान-3 के बीच हुई बात- ISRO ने दिया अपडेट

चांद के मिशन पर निकला चंद्रयान-3 (Chandrayaan-3) हर दिन नई कामयाबी हासिल कर रहा है. ISRO समय-समय पर चंद्रयान-3 से जुड़ा हर अपडेट जारी कर रहा है. हर पल चंद्रयान (Chandrayaan Latest Update) की चांद से दूरी कम होती जा रही है. इन सबके बीच ISRO ने सोमवार को चंद्रयान-3 को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है. ISRO ने बताया कि चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर से चंद्रयान-3 के बीच सफलतापूर्वक संपर्क स्थापित हुआ है. चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर ने यान-3 का स्वागत किया है. दोनों के बीच दो तरफा संवाद भी हुआ है.

Chandrayaan-3 Mission:

‘Welcome, buddy!’

Ch-2 orbiter formally welcomed Ch-3 LM. Two-way communication between the two is established. MOX has now more routes to reach the LM. Update: Live telecast of Landing event begins at 17:20 Hrs. IST.#Chandrayaan_3 #Ch3 — ISRO (@isro) August 21, 2023