गगनयान से Aditya-L1 तक...ISRO ने बताया- चंद्रयान-3 के बाद किन-किन प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने की है तैयारी

चंद्रयान-3 बुधवार को चंद्रमा पर लैंड (Chandrayaan-3 Landing Update) करने वाला है. चंद्रयान के बाद भी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की तरफ से कई और स्पेस प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं, जिसमें गगनयान (Gaganyaan) के तहत मानव अंतरिक्ष उड़ान परियोजना भी इसका हिस्सा है. चंद्रयान-3 के बाद ISRO की प्रक्षेपण सूची काफी लंबी है. आने वाले दिनों में ISRO की तरफ से किये जाने वाले प्रक्षेपणों में सूर्य का अध्ययन (Aditya-L1) करने के लिए एक मिशन, जलवायु अवलोकन उपग्रह का प्रक्षेपण, गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के तहत एक प्रायोगिक यान और भारत-अमेरिका सिंथेटिक एपर्चर रडार का प्रक्षेपण शामिल है.

ISRO के एक अधिकारी ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इसके अलावा एक्सपोसैट (एक्स-रे पोलारीमीटर उपग्रह) भी प्रक्षेपण के लिए तैयार है जो चरम स्थितियों में चमकदार खगोलीय एक्स-रे स्रोतों की विभिन्न गतिशीलता का अध्ययन करने वाला देश का पहला समर्पित पोलारीमेट्री मिशन है. सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष-आधारित भारतीय वेधशाला, आदित्य-एल1 (Aditya-L1), प्रक्षेपण के लिए तैयार हो रही है, इसका प्रक्षेपण संभवतः सितंबर के पहले हफ्ते में किया जाएगा.