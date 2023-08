Chandrayaan-3 Update: Hello धरतीवासियों! 'प्रज्ञान' ने चंद्रमा से भेजा बेहद खास मैसेज, जानें क्या दिया अपडेट

चंद्रमा की सतह पर रोवर ‘प्रज्ञान’ सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की तरफ से चंद्रयान-3 और रोवर ‘प्रज्ञान’ से जुड़ा हर अपडेट दिया जा रहा है. ‘प्रज्ञान’ (Pragyan) से जुड़ा अब नया अपडेट सामने आया है. ट्विटर प्रोफाइल LVM3-M4/CHANDRAYAAN-3 MISSION अकाउंट पर रोवर प्रज्ञान का मैसेज पोस्ट किया गया है.

Hello earthlings! This is #Chandrayaan3‘s Pragyan Rover. I hope you’re doing well. I want to let everyone know that I’m on my way to uncover the secrets of the Moon 🌒. Me and my friend Vikram Lander are in touch. We’re in good health. The best is coming soon…#ISRO pic.twitter.com/ZbIgvy22fv — LVM3-M4/CHANDRAYAAN-3 MISSION (@chandrayaan_3) August 29, 2023