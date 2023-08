Chandrayaan-3 की सफलता के बाद बोले ISRO चीफ, भारत आज चांद पर पहुंच गया | देखें Video

Chandrayaan-3: भारत के चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम की बुधवार की शाम 6.04 बजे चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग हुई. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के चीफ एस. सोमनाथ (ISRO chief S Somanath) ने इसकी पुष्टि की. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को इस गौरवपूर्ण अवसर की जानकारी देते हुए कहा कि भारत आज चांद पर पहुंच गया. वहीं इस अवसर पर पीएम मोदी ने भारतीय वैज्ञानिकों के सामर्थ्य पर खुशी जताते हुए इसे भारत के लिए ऐतिहासिक और समृद्ध कदम बताया.

#WATCH | “India is on the Moon”: ISRO chief S Somanath as Chandrayaan 3 lander module Vikram makes safe and soft landing on the Moon pic.twitter.com/5xEKg0Lrlu — ANI (@ANI) August 23, 2023