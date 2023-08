Hindi India Hindi

Chandrayaan 3 News In International Media From Us China Russia Pakistan Printed Soft Landing On August 23

Chandrayaan 3: इंटरनेशनल मीडिया में भी चंद्रयान-3 का जलवा, US चीन, रूस, पाकिस्तान में सुर्खियां; जानें कहां क्या छपा

भारत के मिशन मून -3 को लेकर, चाइना डेली, पाकिस्तान की वेबसाइट डॉन की , CNN, अल जज़ीरा आदि ने भी प्रमुखता से ख़बरें प्रकाशित की हैं

फोटो: इसरों

Chandrayaan 3: भारत के चंद्रयान मिशन -3 (Chandrayaan3) इंटरनेशनल मीडिया में सुर्खियों में छाया हुआ है. भारत के मिशन मून -3 को लेकर, चाइना डेली, पाकिस्तान की वेबसाइट डॉन की , CNN, अल जज़ीरा आदि ने भी प्रमुखता से खबरें प्रकाशित की हैं . चंद्रयान मिशन -3 (Chandrayaan को लेकर 3) मुख्य रूप से क्या क्या लिखा या कहा गया है, यहां देखें…

चीन की वेबसाइट चाइना डेली ने अपनी न्यूज में लिखा- हेड लाइन : भारत के चल रहे चंद्रमा मिशन -3, या चंद्रयान -3 का लैंडर मॉड्यूल 23 अगस्त को भारतीय मानक समय के अनुसार शाम लगभग 6:04 बजे चंद्र सतह पर उतरने वाला है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने रविवार को आधिकारिक घोषणा की. भारत ने चंद्रमा मिशन की सॉफ्ट लैंडिंग के कार्यक्रम की घोषणा (India announces schedule of Moon mission’s soft landing) की. chinadailyhk.com ने लिखा, भारत के चल रहे चंद्रमा मिशन -3, या चंद्रयान -3 का लैंडर मॉड्यूल 23 अगस्त को भारतीय मानक समय के अनुसार शाम लगभग 6:04 बजे चंद्र सतह पर उतरने वाला है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने रविवार को आधिकारिक घोषणा की. इससे पहले, चाइना डेली.कॉम ने बीते दिन पहले एक खबर में लिखा था- भारत के चंद्र मिशन ने उठाया एक और बड़ा कदम (India’s moon mission takes another big step)

पाकिस्तान की डॉन वेबसाइट ने लिखा, भारत चंद्रमा पर उतरने के करीब पहुंच गया,रूस भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने की दौड़ में (India closes in on moon landing as Russia also races to lunar south pole)

चंद्रयान-3 को लेकर US के मीडिया ने भी लिखा है. द वाल स्ट्रीट जर्नल ने हैडिंग -चंद्रमा तक पहुंचने और पानी खोजने की नई दौड़’ (The New Race to Reach the Moon—and Find Water) से लिखा. पानी का वादा देशों, कंपनियों को खींचता है; रूस का लूना-25 अंतरिक्ष यान दुर्घटना इस वर्ष की दूसरी असफल लैंडिंग है. रूस में भी उसके फेल हुए मिशन और चंद्रयान को लेकर न्यूज प्रकशित हुई हैं.

बीबीसी ने हेडिंग- चंद्रयान-3: भारत का चंद्र लैंडर विक्रम चंद्रमा पर सुरक्षित लैंडिंग स्थल की तलाश कर रहा है (Chandrayaan-3: India’s lunar lander Vikram searches for safe Moon landing spot) से खबर प्रकाशित की है.

CNN ने अपनी खबर के शीर्षक- भारत के लूनर लैंडर द्वारा अपने दृष्टिकोण के दौरान चंद्रमा की खींची गई मनमोहक तस्वीरें देखें ( See striking moon photos captured by India’s lunar lander during its approach)लिखा है.

अल जज़ीरा ने हैडिंग ‘वाणिज्यिक अंतरिक्ष संचालन के अग्रणी आपूर्तिकर्ता’ – से लिखते हुए लिखा, चंद्रयान -3 चंद्रमा मिशन की व्याख्या करने वाले विस्तृत ग्राफिक्स के साथ, अल जज़ीरा ने इस विषय पर गहराई से विचार किया है. इसके उप-खंड में शीर्षक है ‘क्या भारत एक अग्रणी अंतरिक्ष शक्ति है?’ कतर मुख्यालय वाले मीडिया आउटलेट ने रिपोर्ट में लिखा है: “भारत ने, हाल के वर्षों में, खुद को वाणिज्यिक अंतरिक्ष संचालन के एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में मजबूत किया है, जिसमें नवंबर 2022 में अपने पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट, विक्रम-एस का प्रक्षेपण भी शामिल है.” एक मिशन जिसका नाम प्रारंभ है, जिसका अर्थ है शुरुआत.

