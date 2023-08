Chandrayaan 3: चंद्रयान-3 मिशन की शानदार सफलता, नेताओं ने इस अंदाज में दी बधाइयाँ और मनाया जश्न

Chandrayaan 3: चंद्रयान-3 (Chandrayaan 3) मिशन की शानदार सफलता हासिल करते हुए भारत ने इतिहास रचा है. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने बुधवार को अंतरिक्ष क्षेत्र में एक नया इतिहास रचते हुए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर ‘विक्रम’ और रोवर .प्रज्ञान’ से लैस एलएम की साफ्ट लैंडिग कराने में सफलता हासिल की. देशभर के बड़े नेताओं ने बधाई देने के साथ अपनी ख़ुशी जाहिर की है.

भारतीय समयानुसार शाम करीब 6 बजकर 4 मिनट पर इसने चांद की सतह को छुआ. इसके साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर साफ्ट लैंडिंग कराने वाला दुनिया का पहला देश और चांद की सतह पर साफ्ट लैंडिंग करने वाले चार देशों में शामिल हो गया है.

इसरो के महत्वाकांक्षी तीसरे चंद्रमा मिशन ‘‘चंद्रयान-3’’ के लैंडर मॉड्यूल (एलएम) ने बुधवार शाम चंद्रमा की सतह को चूम कर अंतरिक्ष विज्ञान में सफलता की एक नयी इबारत रची. देश की इस उपलब्धि पर चारो ओर खुशी का माहौल है.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह: भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश,1.4 अरब लोगों के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, टीम इसरो को मिशन #चंद्रयान3 की सफलता पर बधाई. अंतरिक्ष में भारत की उपलब्धियाँ अब अभूतपूर्व ऊँचाइयों को छू रही हैं. देश को अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता, कड़ी मेहनत और लगन से इस मिशन को सफल बनाया. चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास में एक सुनहरा अध्याय जोड़ दिया है. यह 1.4 अरब लोगों के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि और महत्वपूर्ण अवसर है क्योंकि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है. यह सफलता अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की शक्ति का प्रमाण है.

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने चंद्रयान 3 की सफलता पर ट्वीट कर कहा, ”इसरो, विशेषकर @isro के प्रतिभाशाली दिमागों को हार्दिक बधाई. चंद्रयान-3 की चंद्रमा पर त्रुटिहीन लैंडिंग के लिए अध्यक्ष श्री एस सोमनाथ, परियोजना निदेशक श्री पी वीरमुथुवेल और मिशन निदेशक श्री मोहना कुमार. यह उपलब्धि भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बनाती है. आपके अटूट समर्पण, सावधानीपूर्वक योजना और असाधारण टीम वर्क ने एक बार फिर अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की शक्ति को प्रदर्शित किया है. आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का प्रतीक, इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर भारत के हमारे साथी नागरिकों को बहुत-बहुत बधाई.”

जैसा कि दुनिया #Chandrayaan3 को अंतरिक्ष में भारत के युग की पटकथा लिखती देख रही है, मैं इस मिशन को ऐतिहासिक सफलता बनाने के लिए @isro और हमारे वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं. यह ऐतिहासिक उपलब्धि न केवल भारतीय प्रतिभा की शक्ति का प्रमाण है, बल्कि यह अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक वैश्विक नेता के रूप में उभरने के लिए अमृत काल के माध्यम से भारत की यात्रा की शुरुआत भी करती है, जैसा कि प्रधानमंत्री @नरेंद्र मोदी जी.ने कल्पना की थी.

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसरो को उसके तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान-3 की चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए बधाई दी. उन्होंने कहा, “हमारे पास लागत प्रभावी तरीकों से सफलता हासिल करने की क्षमता है.” चंद्रयान-3 के चंद्रमा पर उतरने पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा,…जहाँ दुनिया चाँद के बारे में कल्पना करती है, हमने वास्तव में चाँद को महसूस किया है…दुनिया चाँद के सपने देखती है, और हमने सपने को हकीकत में बदलते देखा है…आसमान कोई सीमा नहीं है.