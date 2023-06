Chandrayaan-3: खत्म हुआ चंद्रयान -3 का इंतजार, ISRO ने लॉन्चिंग पर दिया यह बड़ा अपडेट

Chandrayaan, Chandrayaan3, ISRO: इसरो (ISRO) चंद्रयान (Chandrayaan) मिशन प्रक्षेपण के लिए तैयार है और इसका लॉन्च अगले महीने जुलाई में होगा. यह बात इसरो अध्यक्ष (ISRO Chairman) एस सोमनाथ ने आज बुधवार को कही है. चंद्रयान-3 को लॉन्च व्हीकल मार्क-III द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा और यह 13 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे निर्धारित है.

इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत के पहले मिशन, आदित्य-एल1 मिशन पर अपडेट दिया. वह कहते हैं, “…हमारा लक्ष्य है कि अगस्त के अंत तक आदित्य जा सकें. ”

#WATCH | ISRO chief S Somanath gives an update on Aditya-L1 Mission, India’s first mission to study the Sun. He says, “…We are targeting that by August end, Aditya can go.” pic.twitter.com/qyOexGlUfw — ANI (@ANI) June 28, 2023

यह चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और घूमने में एंड-टू-एंड क्षमता प्रदर्शित करने के लिए चंद्रयान -2 के बाद का मिशन है. इसमें लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन है.

Chandrayaan is ready for launch and the launch will take place in July: ISRO Chairman, S Somnath (File photo) pic.twitter.com/p90X2KWfmC — ANI (@ANI) June 28, 2023

अधिकारियों के मुताबिक, चंद्रयान-3 को लॉन्च व्हीकल मार्क-III द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा और यह 13 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे निर्धारित है. प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन को 100 किमी चंद्र कक्षा तक ले जाएगा. इसमें चंद्र कक्षा से पृथ्वी के वर्णक्रमीय और ध्रुवीय माप का अध्ययन करने के लिए रहने योग्य ग्रह पृथ्वी पेलोड का स्पेक्ट्रो-पोलारिमेट्री है.

इसरो ने बीते दिनों बताया था कि चंद्रयान-2 मिशन की तरह ही Chandrayaan3 के लैंडर और रोवर को क्रमशः विक्रम और प्रज्ञान कहा जाएगा. चंद्रयान-3 स्टैक को जीएसएलवी एमके-3 के पेलोड फ़ेयरिंग में संपुटित (encapsulated) किया गया है. अगला कदम रॉकेट को पाइलिंग करना और फिर फेयरिंग असेंबली को इसके साथ एकीकृत करना है.

इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा, ”हम आर्टेमिस समझौते को अमेरिका के साथ राजनीतिक जुड़ाव के रूप में देख रहे हैं. यह आशय का एक बयान है कि जब अमेरिका अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोगात्मक कार्य का प्रस्ताव कर रहा है, विशेष रूप से विभिन्न देशों के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल में बाहरी ग्रहों की खोज, तो हम उससे सहमत हैं. हम अमेरिका के साथ काम करना चाहेंगे, खासकर उन प्रौद्योगिकियों पर जो उच्च स्तरीय हैं. इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में काम कर रहे भारतीय उद्योगों के लिए अमेरिकी कंपनियों के साथ काम करने के अवसर खुलेंगे, जो अंतरिक्ष क्षेत्र में समान रूप से काम कर रहे हैं…”