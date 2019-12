नई दिल्ली: पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में शनिवार को बारिश की भी संभावना व्यक्त की है और उत्तर पश्चिम भारत में अगले दो दिन तक घना कोहरा रहेगा. शुक्रवार को दिल्ली और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बादल छाये रहने के साथ अधिकतम तापमान 19 और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

मौसम विभाग ने शुक्रवार को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पिछले 24 घंटों से पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पूर्वानुमान के मुताबिक जारी भीषण बर्फबारी के बीच पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश इलाकों में अगले दो दिनों तक भारी कोहरे की आशंका जताते हुए बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है.

इसके अगले दिन रविवार और सोमवार को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों के सुबह कोहरे की घनी परत में घिरे रहने की भी विभाग ने चेतावनी दी है.

इस बीच मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार को न्यूनतम तापमान में तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ अगले दो दिनों में कोहरा बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है.

