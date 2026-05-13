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चारधाम यात्रा को लेकर बना रिकॉर्ड, दर्शनार्थियों की संख्या हुई 12.60 लाख के पार

Char Dham Yatra 2026: चारधाम यात्रा 2026 में श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है. केदारनाथ समेत चारों धामों में रिकॉर्ड भीड़ पहुंच रही है और सरकार सुरक्षा व्यवस्था पर खास ध्यान दे रही है.

Published date india.com Published: May 13, 2026 11:51 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
Char Dham Yatra 2026 (Image AI)
Char Dham Yatra 2026 (Image AI)

Char Dham Yatra 2026: उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा इस साल नया रिकॉर्ड बनाती नजर आ रही है. 19 अप्रैल से शुरू हुई यात्रा में अब तक 12 लाख 60 हजार से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं. श्रद्धालुओं में यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. सरकार भी लगातार यात्रा व्यवस्था को बेहतर बनाने में जुटी हुई है. खासकर केदारनाथ धाम में हर दिन बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं. यात्रा मार्ग पर सुरक्षा, मेडिकल सुविधा और ट्रैफिक व्यवस्था को मजबूत किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी न हो.

केदारनाथ यात्रा में सबसे ज्यादा भीड़

केदारनाथ धाम में इस बार सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. सिर्फ 22 दिनों में ही 5 लाख 23 हजार से ज्यादा लोग बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं. कठिन पहाड़ी यात्रा होने के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हो रहा. सरकार मौसम पर भी लगातार नजर बनाए हुए है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि खराब मौसम में यात्रियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए. हेलीकॉप्टर सेवा, मेडिकल कैंप और राहत टीमों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है.

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चारों धामों में पहुंच रहे लाखों श्रद्धालु

चारधाम यात्रा के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं. अब तक बद्रीनाथ मंदिर में 3 लाख 24 हजार से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं. वहीं गंगोत्री में 2 लाख 5 हजार और यमुनोत्री में 2 लाख 7 हजार से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं. बुधवार को भी चारों धामों में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली. प्रशासन ने भीड़ को संभालने के लिए स्लॉट बुकिंग और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम का इस्तेमाल शुरू किया है, जिससे यात्रा पहले से ज्यादा आसान और सुरक्षित बन रही है.

केदारनाथ में बदला यात्रा का अनुभव

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत केदारनाथ धाम में बड़े स्तर पर पुनर्निर्माण कार्य किया गया है. नए रास्ते, बेहतर सुविधाएं और आधुनिक व्यवस्था की वजह से श्रद्धालुओं को अब पहले से ज्यादा आराम मिल रहा है. पैदल यात्रा मार्ग को मजबूत बनाया गया है और जगह-जगह रुकने की सुविधाएं भी बढ़ाई गई हैं. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार की कोशिश है कि हर श्रद्धालु सुरक्षित और आरामदायक यात्रा कर सके. यही वजह है कि हर साल यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है.

पिछले चार सालों में बना नया रिकॉर्ड

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 से 2025 तक करीब 69 लाख 45 हजार श्रद्धालु केदारनाथ धाम की यात्रा कर चुके हैं. 2023 में सबसे ज्यादा 19 लाख 58 हजार लोग पहुंचे थे. वहीं 2025 में 17 लाख 68 हजार श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए आए. सरकार का कहना है कि इस बार भी यात्रा नया रिकॉर्ड बना सकती है. डिजिटल मॉनिटरिंग, मौसम निगरानी और भीड़ नियंत्रण जैसी सुविधाओं की वजह से यात्रा लगातार आसान और सुरक्षित बन रही है.

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Rishabh Kumar

Rishabh Kumar

ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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