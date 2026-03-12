  • Hindi
  • India Hindi
  • Char Dham Yatra New Rule Non Hindus To Be Barred From Char Dham Yatra From This Year Kedarnath Badrinath Know Complete Details Here

Char Dham Yatra New Rule: चार धाम में इस बार गैर हिंदुओं की एंट्री बैन, यात्रा का प्लान करने से पहले जान लें सभी जरूरी डिटेल्स

Char Dham Yatra New Rule: बद्रीनाथ और केदारनाथ समेत 47 मंदिरों में इस साल से गैर-हिंदुओं की एंट्री पर रोक रहेगी. इस बार चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होगी. केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को और बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खुलेंगे.

Published date india.com Updated: March 12, 2026 4:51 PM IST
email india.com By Parinay Kumar email india.com twitter india.com
Char Dham Yatra New Rule Details
Char Dham Yatra New Rule Details

Char Dham Yatra New Rule: इस साल 19 अप्रैल से चार धाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है. चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले ही मंदिर प्रशासन ने एंट्री का नया नियम लागू किया है. बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर कमेटी ने ऐलान किया है कि तीर्थयात्रा के दौरान कुछ मंदिरों में गैर हिंदुओं को एंट्री की इजाजत नहीं होगी. न्यूज एजेंसी PTI ने मंदिर कमिटी के एक अधिकारी के हवाले से बताया कि बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे खास मंदिरों समेत 47 मंदिरों में इस साल से गैर-हिंदुओं की एंट्री पर रोक रहेगी. यह फैसला मंगलवार (10 मार्च 2026) को बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर कमिटी के प्रेसिडेंट हेमंत द्विवेदी की अध्यक्षता में हुई बोर्ड मीटिंग में लिया गया. इस प्रस्ताव को सबकी सहमति से मंजूरी मिल गई.

गैर-हिंदुओं की एंट्री पर रोक

द्विवेदी ने कहा कि नया नियम अगले महीने तीर्थयात्रा के मौसम से लागू किया जाएगा. इस नियम के तहत, गैर-हिंदुओं को मंदिर परिसर या पवित्र जगह में एंट्री की इजाजत नहीं होगी.उन्होंने कहा कि गैर-हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगाने की परंपरा आदि शंकराचार्य के समय से चली आ रही है और संविधान में धार्मिक जगहों के मैनेजमेंट का प्रावधान है. द्विवेदी ने कहा, ‘बद्रीनाथ और केदारनाथ टूरिस्ट स्पॉट नहीं, बल्कि आस्था के सेंटर हैं. ये आदि शंकराचार्य के बनाए वैदिक सेंटर हैं. भारतीय संविधान का ‘आर्टिकल 26′ हर धार्मिक ग्रुप को अपने धार्मिक मामलों को मैनेज करने का अधिकार देता है.’

कब खुलेंगे केदारनाथ-बद्रीनाथ मंदिरों के कपाट?

बद्रीनाथ धाम (Badrinath Temple Opening Date 2026) के कपाट 23 अप्रैल को खुलने वाले हैं, जबकि केदारनाथ धाम (Kedarnath temple opening date 2026) के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे. चार धाम यात्रा 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के मौके पर शुरू होगी (Char Dham Yatra Starting Date), जब गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के कपाट खुलेंगे.

चारों धाम के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू

उत्तराखंड सरकार ने पिछले हफ्ते चार धाम यात्रा के लिए एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च किया. इसमें भक्त तीर्थयात्रा के लिए रजिस्टर कर सकते हैं. हर साल मंदिरों में आने वाले तीर्थयात्रियों की बड़ी भीड़ को मैनेज करने में मदद के लिए कई प्लेटफॉर्म पर जरूरी डिजिटल रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है. तीर्थयात्रा 19 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री मंदिरों के कपाट खुलने के साथ शुरू होगी. श्रद्धालुओं के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने से 2 दिन पहले यानी 17 अप्रैल से होगा. इसके लिए ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून में ऑफिस बनाए जाएंगे.

FAQs

  • कब शुरू होगी चार धाम यात्रा?
    इस बार 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी.
  • केदारनाथ धाम के कपाट कब खुलेंगे?
    केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे.
  • बद्रीनाथ धाम के कपाट कब शुरू होंगे?
    बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खुलने वाले हैं.
  • कैसे होगा चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन?
    चार धाम यात्रा के लिए एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च किया गया है.
  • यमुनोत्री और गंगोत्री मंदिरों के कपाट कब खुलेंगे?
    19 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री मंदिरों के कपाट खुलेंगे.
  • क्या बौद्ध, सिख और जैन धर्म के लोगों को भी चारधाम में नहीं मिलेगी एंट्री?
    गैर-हिंदुओं पर रोक के बावजूद सिख, जैन और बौद्ध धर्म को मानने वालों पर बैन का असर नहीं होगा.

About the Author

Parinay Kumar

Parinay Kumar

परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Faith Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.