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Char Dham Yatra Registration: चार धाम यात्रा का है प्लान? जानें रजिस्ट्रेशन का स्टेप बाय स्टेप तरीका, फीस और मंदिरों के खुलने की तारीख भी जानिये

Char Dham Yatra Registration Process: तीर्थयात्री आधिकारिक मोबाइल ऐप या उत्तराखंड सरकार के पर्यटन पोर्टल के माध्यम से चार धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इसके अलावा सरकार ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा भी देती है.

Published date india.com Published: March 20, 2026 1:08 PM IST
email india.com By Parinay Kumar email india.com twitter india.com
Char Dham Yatra Registration Process
Char Dham Yatra Registration Process

Char Dham Yatra Registration Process: अगर आप भी चार धाम यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है. सरकार ने चार धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन पोर्टल ओपन कर दिया है. रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 6 मार्च को सुबह 7 बजे आधिकारिक मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से शुरू हुई. केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की वार्षिक तीर्थयात्रा अगले महीने शुरू होगी, जिसमें मंदिरों के कपाट 19 अप्रैल से चरणबद्ध तरीके से खुलेंगे. अधिकारियों ने बताया कि यात्रा शुरू होने से कुछ समय पहले तीर्थयात्रियों के लिए ऑफलाइन पंजीकरण भी उपलब्ध होगा. चार धाम यात्रा के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचते हैं. राज्य सरकार ने भीड़ के बेहतर प्रबंधन और सुरक्षा के लिए एक बार फिर रजिस्ट्रेशन को जरूरी बना दिया है.

चार धाम यात्रा-2026 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया (Chardham Yatra 2026 online registration process)

तीर्थयात्री आधिकारिक मोबाइल ऐप या उत्तराखंड सरकार के पर्यटन पोर्टल के माध्यम से चार धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन कैसे करें? (How to register for the Char Dham Yatra?)

  • चार धाम यात्रा के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं या मोबाइल एप्लिकेशन डाउनलोड करें.
  • अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके एक खाता (अकाउंट) बनाएं.
  • नाम, पहचान पत्र (ID proof) और यात्रा की तारीखों जैसे पर्सनल डिटेल दर्ज करें.
  • उन मंदिरों का चयन करें, जहां आप दर्शन करने की योजना बना रहे हैं.
  • फॉर्म जमा करें और रजिस्ट्रेशन की पुष्टि (Confirmation) डाउनलोड करें.

तीर्थयात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन की पर्ची और एक वैध पहचान पत्र अपने साथ रखना अनिवार्य है.

ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की क्या है प्रक्रिया?

ज्यादातर तीर्थयात्री ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को प्राथमिकता देते हैं, फिर भी सरकार यात्रा शुरू होने से कुछ समय पहले ऑफलाइन पंजीकरण की अनुमति भी देती है. आधिकारिक बयान के अनुसार, ऑफलाइन पंजीकरण 17 अप्रैल से शुरू हो चुका है.

कहां-कहां से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन?

  • ऋषिकेश
  • हरिद्वार
  • देहरादून

तीर्थयात्री इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए वैध पहचान पत्र के साथ इन काउंटरों पर जा सकते हैं.

चार धाम यात्रा में कब खुलेंगे किस मंदिर के कपाट?

पारंपरिक कार्यक्रम के अनुसार, चार धाम मंदिरों के कपाट अप्रैल महीने में अलग-अलग तारीखों पर खुलेंगे.

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  • गंगोत्री मंदिर – 19 अप्रैल
  • यमुनोत्री मंदिर – 19 अप्रैल
  • केदारनाथ मंदिर – 22 अप्रैल
  • बद्रीनाथ मंदिर – 23 अप्रैल

तीर्थयात्रा 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर शुरू होगी, जब गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे.

चार धाम यात्रा 2026 की रजिस्ट्रेशन फीस

उत्तराखंड सरकार आम तौर पर तीर्थयात्रियों के लिए चार धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन मुफ्त रखती है. हालांकि, यात्रियों को उपलब्धता के आधार पर रहने की जगह, ट्रांसपोर्ट, हेलीकॉप्टर राइड या विशेष दर्शन की व्यवस्था जैसी अतिरिक्त सेवाओं के लिए पैसे देने पड़ सकते हैं.

हेलीकॉप्टर से कितनी है चार धाम यात्रा की फीस?

केदारनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध हैं, खासकर बुजुर्ग भक्तों के लिए. कीमतें आम तौर पर रूट और ऑपरेटर के हिसाब से अलग-अलग होती हैं. एक तरफ की यात्रा के लिए आम तौर पर किराया 6,000 से 9,000 रुरये प्रति व्यक्ति के बीच हो सकता है. वहीं, आने-जाने के पैकेज की कीमत मांग और उपलब्धता के आधार पर ज्यादा हो सकती है. 2026 सीज़न के लिए बुकिंग शुरू होने के बाद तीर्थयात्री अधिकृत ऑपरेटरों के जरिये हेलीकॉपर सेवाएं बुक कर सकते हैं.

चार धाम में इस बार गैर हिंदुओं की एंट्री बैन

चार धाम यात्रा के दौरान इस बार गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक रहेगी. मंदिर प्रशासन ने एंट्री का नया नियम लागू किया है. बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर कमेटी ने ऐलान किया है कि तीर्थयात्रा के दौरान कुछ मंदिरों में गैर हिंदुओं को एंट्री की इजाजत नहीं होगी. न्यूज एजेंसी PTI ने मंदिर कमिटी के एक अधिकारी के हवाले से बताया कि बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे खास मंदिरों समेत 47 मंदिरों में इस साल से गैर-हिंदुओं की एंट्री पर रोक रहेगी. यह फैसला बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर कमिटी के प्रेसिडेंट हेमंत द्विवेदी की अध्यक्षता में हुई बोर्ड मीटिंग में लिया गया. इस प्रस्ताव को सबकी सहमति से मंजूरी मिल गई.

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Parinay Kumar

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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