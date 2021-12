चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी रविवार को जयपुर में देर से पहुंचने के चलते कांग्रेस की रैली में शामिल नहीं हो पाए. चन्नी ने पार्टी नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी से हवाई अड्डे पर मुलाकात की जब वे दिल्ली लौट रहे थे. मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “मुख्यमंत्री को हेलिकॉप्टर से जुड़े कुछ तकनीकी कारणों के चलते चंद मिनट की देरी हुई.” जयपुर में कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि चन्नी रैली वाली जगह पर नहीं गए.Also Read - Goa Assembly Election 2022: ममता बनर्जी के चुनावी वादों पर चिदंबरम ने कहा- ‘भगवान गोवा का भला करे’

सीएमओ के अधिकारी ने बताया कि उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेताओं से जयपुर हवाईअड्डे पर मुलाकात की जब वे राष्ट्रीय राजधानी के लिए लौट रहे थे. चन्नी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की तस्वीरें ट्विटर पर साझा कीं.

With the backbone of @INCIndia, Smt. Sonia Gandhi Ji and @RahulGandhi Ji, after the completion of a very successful, national and massive #MehangaiHataoRally, held in Jaipur to draw country’s attention towards price rise and inflation pic.twitter.com/9tz4FIoGXk

— Charanjit S Channi (@CHARANJITCHANNI) December 12, 2021