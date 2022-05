श्रीनगर: राज्य जांच एजेंसी (SIA) ने हिज्बुल मुजाहिदीन (HM) के आतंकवादियों आसिफ शब्बीर नाइक, शब्बीर हुसैन नाइक और सफदर हुसैन के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की एक विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया है. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने यह जानकारी आज मंगलवार को दी है. जम्मू-कश्मीर पुलिस की इकाई राज्य अन्वेषण एजेंसी (एसआईए) ने एक पाकिस्तानी विश्वविद्यालय में दाखिला लेने वाले भारतीय छात्र और उसके पिता सहित तीन लोगों के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल होने और सेना के प्रतिष्ठानों के बारे में सीमा पार जानकारी पहुंचाने के मामले में आरोपपत्र दायर किया है. दो अन्य आरोपी मास्टरमाइंड शब्बीर हुसैन नाइक और उसका सहयोगी सफदर हुसैन पाकिस्तान में छिपे हैं.Also Read - Pulwama Encounter: पुलवामा में 2 आतंकी ढेर, प्रवासी मजदूरों की हत्या में थे शामिल

Pak agencies gave cover of studentship to Asif but used his stay in Pak to meet his father a senior HM figure&also undergo training in sabotage &subversion. Forensics of phone devices of Asif showed he had videographed army installations along Baramulla Srinagar road: J&K Police

