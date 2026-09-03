ChatGPT, Google Gemini और क्लाउड भारत समेत दुनियाभर में हुए डाउन, नहीं दिख रही चैट हिस्ट्री

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ChatGPT, मेटा, गूगल जैमिनी और क्लाउड गुरुवार (3 सितंबर 2026) की शाम को भारत समेत दुनियाभर में अचानक ठप हो गए. यूजर्स को लॉगिन, जवाब मिलने और पुरानी चैट को लोड करने में परेशानी आ रही है. ऑनलाइन सर्विस को ट्रैक करने वाले ऐप Downdetector के मुताबिक, दुनियाभर में ChatGPT के कई यूजर्स को वेब और ऐप दोनों वर्जन पर एक्सेस करने में दिक्कतें आ रही हैं. ये कमांड नहीं ले रहा. मेटा का AI भी काम नहीं कर रहा है. क्लाउड का भी यही हाल है. Downdetector के मुताबिक, लगभग 78% लोगों को एक्सेस करने में समस्याएं हुईं. 8% लोगों को वेबसाइट का इस्तेमाल करने में दिक्कतें आई हैं.
ChatGPT यूजर्स की शिकायतों में सबसे बड़ी समस्या सर्विस के रिस्पॉन्स न देने और चैट लोड न होने की रही. कुछ यूजर्स के लिए वेब और ऐप दोनों वर्जन पर प्रॉम्प्ट का जवाब मिलने में दिक्कत आईय कुछ रिपोर्ट्स में चैट हिस्ट्री और लॉगिन से जुड़ी समस्याओं का भी जिक्र किया गया. Times of India की रिपोर्ट के मुताबिक, 3 सितंबर को ChatGPT में दिक्कत करीब शाम 7:56 बजे IST के आसपास शुरू हुई. रिपोर्ट के अनुसार यह कुछ ही दिनों में ChatGPT का दूसरा बड़ा आउटेज था.
सिर्फ ChatGPT ही नहीं, बल्कि Google के Gemini को लेकर भी यूजर्स ने एक्सेस संबंधी समस्याएं रिपोर्ट की. हालांकि इसका असर सभी यूजर्स पर समान नहीं था. वहीं, Anthropic के Claude में भी गुरुवार को एरर देखने को मिले. Claude के आधिकारिक स्टेटस पेज के मुताबिक, 3 सितंबर को Claude Sonnet 5 से जुड़े एरर्स की समस्या सामने आई थी. Anthropic ने बाद में इसे ठीक करने की जानकारी दी और बताया कि अब चैट हिस्ट्री रीस्टोर हो गई है.
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नहीं. ChatGPT, Gemini और Claude पूरी तरह दुनियाभर में बंद नहीं हैं. अलग-अलग क्षेत्रों और यूजर्स पर आउटेज का असर अलग रहा. कुछ लोगों के लिए सेवाएं काम कर रही थीं, जबकि अन्य को लॉगिन, वेबसाइट, ऐप या जवाब मिलने में परेशानी का सामना करना पड़ा.
इस तरह की स्थिति को आमतौर पर service outage या degradation कहा जाता है, जिसमें सर्विस पूरी तरह बंद होने के बजाय उसके कुछ हिस्से या कुछ क्षेत्रों में काम करना बंद कर देते हैं.
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