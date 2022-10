Cheetah Helicopter Crashed: अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में आज बुधवार को भारतीय सेना का चीता हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. एएनआई ने एक सैन्य अधिकारी के हवाले से बताया कि इस हादसे में एक पायलट की मौत हो गई.Also Read - LCH Helicopter: वायुसेना को मिला देश का पहला लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, अब दुश्मनों का करेगा खात्मा | देखें वीडियो

अधिकारी ने बताया कि हेलिकॉप्टर तवांग के करीब फॉरवर्ड एरिया में अपनी नियमित उड़ान पर था. मगर सुबह लगभग दस बजे हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. घटना के तुरंत बाद दोनों पायलटों को नजदीकी हॉस्पिटल ले जाया गया.

An Indian Army Cheetah helicopter crashed today near Tawang area in Arunachal Pradesh. One pilot has lost his life in the accident: Army Officials pic.twitter.com/5BErWZzRIH

